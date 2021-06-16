«Будут спонсировать хунту и бандеровцев». В Минске закатили истерику «Газпрому»

16.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

«Газпром» намерен сократить транзит газа в Европу через территорию Белоруссии почти на 80%.

Это следует из контракта ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2021 году, опубликованного на официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документу, объем транзита составит в I квартале – 9,626 млрд, во II квартале – 9,183 млрд; в III квартале – 8,842 млрд, в IV квартале – 1,923 млрд.

Причиной такого сокращения станет ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Однако Украины снижение транзита не коснется. Это объясняется условиями пятилетнего контракта по принципу «качай или плати», который «Газпром» заключил с «Укртрансгазом» до 2024 года.

Такое объяснение не устроило провластного белорусского политолога Петра Петровского, и он закатил в своем телеграм-канале форменную истерику.

«Чем вызвано такое любезное отношение Газпрома к Киеву, т.е. к тем, кто ведёт войну на Донбассе? Ответ очень прост. Газпром просто считает деньги и ему не интересны геостратегические интересы союзников, а тем более какая-то евразийская интеграция. Поэтому Газпром теперь будет спонсировать “хунту” и “бандеровцев”, как многие говорят в Москве, за счёт Союзного Государства», – написал Петровский.

Он предлагает начать с «Газпромом» настоящую тарифную войну по украинскому сценарию: «повысить тариф прокачки минимальных объёмов газа в той пропорции, в которой окажутся выпадающие доходы от перенаправления транзита в Украину; затребовать снижения цены на газ в том же объёме, в котором будут потери от выпадающих доходов при снижении транзита; национализировать сеть бензозаправок дочки Газпрома в Беларуси в объёме выпадающих доходов».

«Однако главным уроком для Минска здесь является то, что Газпром выступает одной из самых вредоносных российских компаний для Синеокой. Минску следует поставить вопрос о постепенном, но неотвратимом отказе от газа, переходе на альтернативные виды топлива. По большому счету Беларусь могла бы ограничиться газом, востребованном только для химической промышленности», – написал Петровский.