«Будут тульцы, вятичи, залесцы» – в Киеве мечтают об уничтожении русской идентичности

Вадим Москаленко .  
20.04.2023 20:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Чтобы уничтожить русскую идентичность, Киев должен жестокими репрессиями навязать жителям России свою интерпретацию истории.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы уничтожить русскую идентичность, Киев должен жестокими репрессиями навязать жителям России свою интерпретацию истории....

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«Во-первых, будет дерашизация. Это наказание военных преступников, осуждение преступного имперского режима, пожизненная люстрация участников бывшего путинского режима, пересмотр политики исторической памяти и криминализация империалистических нарративов.

Нам, международным игрокам, которые будут заниматься упорядочиванием пространства постРоссии, придётся прийти к некой канализации империалистических исторических нарративов. Запретить и наказывать», – трепался Кулик.

Он подчеркнул, что Украина и Запад должны раздробить русскую идентичность на множество местечковых, и стравить их между собой.

«Да, это вызовет сопротивление, будет подполье, реваншистские настроения. Но через одно-два поколения мы придём к тому, что появятся идентичности «тулец», «вятич», «залесец». Оно прирастёт. Это план на сто лет вперёд», – добавил нацист.

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