Будут тяжелые времена. Путин не может проиграть – украинский волонтер

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Украине стоит готовиться к осложнению ситуации на фронте, поскольку Россия не может позволить себе проиграть в этом противостоянии.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский волонтер и военный эксперт Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Касьянова, для того, чтобы добиться победы, российское руководство будет использовать любые средства.

«Чего нам ожидать сейчас? Сейчас ситуация намного сложнее. Это будет в общем – сказать, что надо готовиться к тяжелым временам, еще более тяжелым. Потому что Путину терять нечего, так же, как и нам. Окончание войны, если это не его победа, будет означать для него политическую и физическую смерть, и для его окружения в том числе», – сказал эксперт.

«Выиграть войну для Путина означает все, что угодно – можно разрушить все украинские города, нанести ядерные удары, стереть с лица земли, даже жить в полном дерьме, еще больше затянуть пояса и отказаться от холодильников, туалетной бумаги и так далее, но чтобы Россия была великая – это самая главная задача», – заявил Касьянов.