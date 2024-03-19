«Будут убивать» – Украину захлестнёт волна самосуда злых фронтовиков

Вадим Москаленко.  
19.03.2024 21:25
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинский народ ненавидит команду своего президента Владимира Зеленского, и скоро возвращающиеся с фронта вооружённые ветераны могут начать самосуд над политиками и чиновниками.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил беглый украинский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский народ ненавидит команду своего президента Владимира Зеленского, и скоро возвращающиеся с фронта вооружённые...

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«Не любят эту администрацию президента и «шесть эффективных менеджеров», это же факт. Их ненавидят. Можно сколько угодно по марафону рассказывать – вам не верят, нет веры. Как не было веры ЦК КПСС, они боялись.

И как только люди хоть чуть-чуть потеряют страх, когда они окажутся в абсолютно безвыходном положении… Когда все эти органы, которым дали распоясаться, идут на беспредел», – сказал миллионер.

Он подчеркнул, что скоро Украина столкнётся с многочисленными случаями самосуда со стороны вернувшихся с войны.

«Это примерно так: «Вы пользуетесь законом, и вся власть на вашей стороне, но мы имеем гранату, мы будем убивать». Они будут думать примерно так, особенно люди, которые вернутся с фронта, а работы нет.

Они будут возмущаться до глубины души тем, к чему привели Родину, пока мы воевали. И они получат право на скорый суд по своему мнению. Безработица и алкоголь подхлестнут эти дела. А умелые люди будут направлять и финансировать», – подытожил Балашов.

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