«Буферной зоне – быть, вопрос – с Сумами или без» – политолог

Максим Столяров.  
25.03.2025 23:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия приняла окончательное решение создавать на территории Сумской области буферную зону, в соответствии с распоряжением Владимира Путина.

Об этом в эфире «День-ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия приняла окончательное решение создавать на территории Сумской области буферную зону, в соответствии с...

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«Войска России пересекли госграницу на территории Сумской области ещё в одном месте, это уже третье место пересечения госграницы в Сумской области. Завязались бои за населённый пункт Владимировка.

Россия вообще крайне интенсивно начала долбить Сумскую область. За последние дни отмечено использование в этих районах Сумской области более сотни только ФАБов – 500, 1500 и 3000, что раньше не бывало никогда.

Это может говорить только о том, что российская сторона приняла окончательное решение, как и распорядился верховный, создать буферную зону. Вопрос лишь в том, будет ли эта буферная зона включать в себя сам город Сумы. Мне почему-то кажется, что будет», – сказал Сорокин.

«Напомню, что до сих пор со стороны северо-восточных выступов Сумской и Черниговской областей запускаются целые стаи БПЛА в сторону Москвы и Петербурга. Это наиболее близкие места к Центральной России, и оттуда ближе всего до Москвы и до Питера, оттуда и запускаются. Поэтому, это надо всё отрезать, естественно», – добавил эксперт.

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