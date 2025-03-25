«Буферной зоне – быть, вопрос – с Сумами или без» – политолог

Россия приняла окончательное решение создавать на территории Сумской области буферную зону, в соответствии с распоряжением Владимира Путина.

Об этом в эфире «День-ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войска России пересекли госграницу на территории Сумской области ещё в одном месте, это уже третье место пересечения госграницы в Сумской области. Завязались бои за населённый пункт Владимировка.

Россия вообще крайне интенсивно начала долбить Сумскую область. За последние дни отмечено использование в этих районах Сумской области более сотни только ФАБов – 500, 1500 и 3000, что раньше не бывало никогда.

Это может говорить только о том, что российская сторона приняла окончательное решение, как и распорядился верховный, создать буферную зону. Вопрос лишь в том, будет ли эта буферная зона включать в себя сам город Сумы. Мне почему-то кажется, что будет», – сказал Сорокин.