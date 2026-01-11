Буйство Трампа и слабые суверенитеты: чем грозит венесуэльский кейс Молдове

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Официальный Кишинев одобрил операцию США в Венесуэле. Молдавский МИД и провластные эксперты поддержали бомбардировки и свержение лидера страны, с которой у РМ установлены дипотношения.

В молдавском обществе это вызвало бурную реакцию. Ряд аналитиков предупреждают власти об опасности попадания страны под геополитический каток.

Журналист, писатель Зураб Тодуа отмечает, что до формирования нового мирового порядка в международной политике будет преобладать «закон джунглей»: кто сильнее – тот и прав.

«Прямо или косвенно последствия перехода мирового сообщества к этому периоду истории затронет и тех, кто сейчас (по недомыслию) радуется и торжествует», – предупреждает он.

Предостерегает власти Молдовы от вмешательства в дела крупных игроков публицист Елена Пахомова.

«Когда уже гномы под столом поймут, что не нужно лезть под ноги хозяйке дома, несущей к праздничному столу противень с запеченным гусем. Либо горячее окончательно и бесповоротно обезобразит твою морду лица, либо падение противня сделает из тебя коврик у входа, о который будут вытирать даже чистую обувь», – пишет она в своем телеграм-канале.

Политолог Анатолий Дирун видит в венесуэльских событиях тревожный сигнал для Молдовы.

«Демонстративное пренебрежение великой державы к международным нормам создает опасный прецедент легитимации силовых сценариев, – пишет он в телеграме. – Для команды президента Майи Санду в Кишиневе это может быть интерпретировано как окно возможностей. В части изменения Конституции и обеспечения избрания М. Санду на новый срок. Если великие меняют правила под себя, почему бы не сделать то же на национальном уровне под предлогом «вызовов эпохи»? При проевропейской риторике и слабой оппозиции, инициирование изменений в Конституцию для третьего срока может быть представлено как необходимость в эпоху нестабильности. Внешняя гибкость морали сильных всегда порождает внутреннюю гибкость морали у малых, стремящихся выжить в новой, более жесткой реальности».

Политолог Борис Шаповалов отмечает, что формирование многополярного мира требует от государств осторожности. Молдове следует помнить, что только реальный нейтралитет может защитить ее государственность, считает эксперт.

«ЕС и НАТО умерли – они в сегодняшнем виде никого защитить не могут. Экономика в рецессии, внутренние противоречия становятся все более неразрешимыми… ЕС ждет или быстрая трансформация и восстановление нормальных отношений с Россией, или медленная и мучительная, в сплошных конфликтах гибель. Эта новая геополитическая реальность должна диктовать и новую внутреннюю и внешнюю политику нашей страны. С пониманием того, что Молдова традиционно входит в зону интересов России», – пишет эксперт в личном блоге.

Историк, политолог Владимир Букарский считает, что жесткая линия США в отношении «слабых суверенитетов» для Молдовы означает «резкий рост ставок и одновременно – парадоксальное расширение маневра для суверенистских сил, противостоящих проглобалистскому режиму Майи Санду».

Эксперт в своем телеграм-канале указывает, что Трамп – не глобалист, ему не нужна идеологическая «перепрошивка» Молдовы, а это значит, что Санду лишается статуса «любимого проекта коллективного Запада» и что ответственность за происходящее в стране целиком перекладывается на местную власть.