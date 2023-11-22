«Буханка» к Новому году: русские писатели открыли очередной сбор на СВО

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Гуманитарный проект российских писателей «Буханка» для Донбасса» собирается отправить очередной автомобиль на фронт.

Кроме того, вместе с машиной бойцам в зону СВО отправят приборы ночного видения, электрогенераторы, антитепловизионные накидки, термобелье, лекарства и многое другое.

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Примечательно, что с сентября прошлого года проект подарил фронту уже 9 микроавтобусов УАЗ-СГР, прозванные в народе «буханка», причем каждый из автомобилей был заполнен различным снаряжением.

Участники проекта сами все закупают без посредников и отвозят все на передовую. Подробные отчеты можно посмотреть на сайте проекта в разделе «Миссии».

«Спасибо всем, кто помогает. Ваши переводы делают огромное дело. Без вас ничего бы не получилось. Но война, к сожалению, продолжается… Близится Новый год. Давайте же порадуем наших ребят. Тех, кто сейчас в окопах и на блокпостах, кто бьется за всех за нас. Они очень нуждаются в поддержке и вновь ждут «буханку» со снаряжением», – говорят участники проекта.

Карта Сбербанка для переводов на «буханку»: 2202 2036 6741 3852 (Игорь Викторович П.).