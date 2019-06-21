«Буханка» убегает из Окраины

21.06.2019, Александр Ростовцев, Симферополь

12 июня, в День России, состоялась премьера фильма «Донбасс. Окраина», снятый режиссёром Ренатом Давлетьяровым на основе реальных событий по сценарию Алексея Тимошкина.

Фильм оказался неожиданным сразу по нескольким причинам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Если не считать двух незаметных кинокартин 2015 года, ленту Давлетьярова следует считать первой серьёзной работой на тему остро актуальной войны в Донбассе для российского зрителя.

Некоторое сомнение вызывала личность режиссёра. Ранее Давлетьяров отметился как автор двух, мягко говоря, неоднозначных кинокартин: неудачным и ненужным ремейком военной классики «А зори здесь тихие» и сумбурным триллером «Чистое искусство».

Поэтому, перед просмотром фильма на столь болезненную тему, какой является затянувшаяся война в Донбассе, первой мыслью было: а сможет ли режиссёр проходных и невзрачных картин снять кино, требующее внимательного и весьма деликатного подхода к материалу?

Следует признать: фильм «Донбасс. Окраина» получился добротным, интересным и в то же время человечным. Фильмом, какие не часто увидишь на экранах. С шероховатостями и некоторыми недостатками, которые, впрочем, не портят общего впечатления от просмотра.

Действие картины разворачивается летом 2014 года в посёлке Марьинка, но не в той, что на окраине Донецка, а «где-то в Донбассе». Война загоняет в подвал самых разношёрстых людей: ополченца Анатолия, солдата-водителя ВСУ Андрея, контуженного мальчика Витю, «сепаратистку» Татьяну, двоих волонтёрок – бандеровку Оксану, понаехавшую «мочить сепаров» и явно майданутую «столичную штучку» Наталью, а также непростого интеллигента из украинской глубинки по фамилии Колосовский, разыскивающего своего пропавшего сына, солдата ВСУ.

Вокруг их убежища рвутся снаряды, всё пылает, валяются трупы и дамокловым мечом нависла «зачистка», при которой в подвал сначала влетает граната, а потом уже задаются вопросы: «есть ли здесь свои?»

Ужасы войны заставляют врагов постепенно притираться друг к другу и начать совместно решать вопросы выживания: как добыть воду, еду, медикаменты. Попутно возникает детективная интрига: один из прячущихся в подвале людей – убийца-сбушник, который должен однажды «выстрелить», как сакраментальное ружьё, висящее на стене по ходу пьесы.

В общем, зрителю предлагается посмотреть добротный камерный психологический триллер, разворачивающийся на фоне войны, с хорошей режиссурой, актёрской и операторской работой.

Работу оператора хочется подчеркнуть особо: картинка получилась безупречной, а кроме того, в фильме умело использованы документальные материалы известных военкоров, вроде Грэма Филипса.

Не со всеми режиссёрскими трактовками в фильме можно согласиться. Например, авторам можно было поменьше эксплуатировать «общечеловеческую» составляющую, когда ополченец и всушник хором исполняют песню «Спят курганы тёмные», а лютая бандеровка испытывает крушение собственных идеалов, увидев воочию дела рук «побратимов».

Сам по себе месседж неплох, но реализован в фильме уж больно прямолинейно.

Явным штампом выглядят украинская фамилия Ткаченко ополченца и русская – Соколов – солдата ВСУ. Или: один сын за «Евромайдан», другой – за Новороссию у деда-фронтовика Великой Отечественной.

И вот, что важно. Несмотря на то, что авторы фильма не жалеют красок, изображая бандеровских карателей, фильм Давлетьярова, в отличие от украинских киноагиток про «киборгов» и прочую нацистскую сволочь, противников Новороссии не расчеловечивает, хотя нисколько их не оправдывает. То, что авторы фильма сумели провести картину от начала до конца по этой тонкой грани, не впадая в крайности, – дорогого стоит.

Финал фильма незамысловат, но логичен: вырвавшиеся из кровавой передряги герои уходят на потрёпанной «буханке» в сторону России на фоне голубого неба и золотых хлебов.

Следует сказать, что фильм «Донбасс. Окраина» был показан в октябре прошлого года на кинофестивале в Риме, где его, помимо иностранного жюри и аудитории, просмотрели российские кинокритикессы, разразившиеся разгромными рецензиями и заранее определившие картину в разряд «провальных».

Сильнейшие корчи и припадки ненависти у либеральных культуртрегеров вызвали человеческие образы и поступки попавших в подвал героев, как и резко негативный образ «хэроев АТО». Особенно крепко критикессы невзлюбили роль ополченца Анатолия Ткаченко в исполнении актёра Гелы Месхи, как явный намёк на легендарного комбата «Гиви» – Михаила Толстых.

Привыкшие за годы Перестройки и Катастройки к тому, что советские и российские солдаты в фильмах «тварцов» «про войну» представлены исключительно звероподобными насильниками и мародёрами, критикессы испытывают когнитивный диссонанс при виде нормального парня с автоматом на экране, проявляющего заботу о людях. Ведь «этого не может быть, потому что не может быть никогда!»

«Откуда у сепаратиста оружие?» – задаются нелёгким вопросом бывшие слушательницы хореографических курсов имени Валерии Новодворской. Характерно, что при этом у них не возникает вопросов, откуда взялось оружие у нацистов из «Азова» и других карательных батальонов.

Экспертные бабы придрались даже к звучавшим в фильме «шо» и «гэ», посчитав их злой пародией на украинство, совершенно не представляя, что именно такую речь можно услышать и в Донбассе, где этнические украинцы составляют почти половину населения.

Позиционирующие себя великими гуманистами и пацифистами, критикессы не пожелали в упор разглядеть миролюбие и добро, на которых крепко замешан сюжет фильма.

Казалось бы, наплевать и растереть на всё, что думают и пишут всевозможные гламурные кисы, для которых «Давлетьяров – это не кино».

Для них, видите ли, «российское кино, за которое не стыдно – это Звягинцев, Сокуров, Серебренников».

Тем не менее, в киношных и околокиношных кругах, у этих упоротых эстетствующих тёток есть серьёзные связи и влияние. Вспомним, что именитому советскому и российскому режиссёру Владимиру Бортко влиятельные мерзавцы так часто и густо вставляли палки в колёса, что так и не дали снять задуманный фильм о войне в Донбассе.

Если говорить об «Окраине» Давлетьярова, то стараниями влиятельных недругов фильм получил довольно скромный бюджет и ещё более скромную рекламную кампанию. Большинство кинозрителей о новом фильме не только понятия не имеют, но даже путают его с украинским кинопасквилем «Донбасс» режиссёра Лозницы, после которого хочется вымыть руки и всё увиденное немедленно развидеть.

Таким образом, для всех людей, сочувствующих воюющему Донбассу, – фильм строго рекомендован к просмотру. «Ватникам» его смотреть вообще обязательно. Несмотря на определённые огрехи, фильм стоит того, чтобы не искать его на торрентах, а посетить в удобный день кинотеатр и поддержать труд творческого коллектива своим трудовым рублём.

укропская зачистка – кадр из фильма