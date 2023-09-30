Бухарест будет платить прорумынским церковным раскольникам в Молдове 2 миллиона евро в год

Алексей Логофет.  
30.09.2023 16:49
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Румыния, Церковь


Правительство Румынии будет предоставлять раскольничьей «Бессарабской митрополии» ежегодную помощь в размере 2 миллионов евро.

Этот законопроект глава незаконной структуры Румынского Патриархата «митрополит» Петр Пэдурару обсудил с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Правительство Румынии будет предоставлять раскольничьей «Бессарабской митрополии» ежегодную помощь в размере 2 миллионов евро....

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«Целью этой важной встречи, состоявшейся 28 сентября 2023 года, было обсуждение проектов и инициатив, которые будут реализованы в Бессарабии начиная с 1 января 2024 года при поддержке и финансовой помощи правительства Румынии, и особенно проекта закона, согласно которому Бессарабская митрополия получит гарантированную финансовую поддержку в размере 2 миллионов евро в год от правительства Румынии начиная с 2024 года.

Его Высокопреосвященство остановился на проблемах, с которыми сталкивается Румынская Православная Церковь в Республике Молдова, и на необходимости помочь в ее развитии, чтобы была возможность служить румынской православной общине с большей эффективностью и преданностью.

В ходе диалога была подчеркнута важность тесного сотрудничества Церкви и государства в продвижении нравственных, духовных и самобытных ценностей.

Советник по связям с государственными учреждениями Бессарабской Митрополии отец архидиакон Максим Стурза с энтузиазмом представил будущие инициативы, направленные на социальное, миссионерское, культурное развитие Митрополии, уделив особое внимание образованию, социальной помощи, защите культурных ценностей, наследию и поддержке семей, находящихся в трудной ситуации», – говорится в пресс-релизе «Бессарабской митрополии».

Премьер-министр Марчел Чолаку «тепло приветствовал усилия Румынской Церкви по поддержке православных общин в Молдове и выразил готовность правительства Румынии оказать конкретную поддержку церковной деятельности».

Иными словами, если получилось уничтожить Православную Церковь на Украине, почему бы не попробовать провернуть то же самое и в соседней Молдове? Вашингтонские кукловоды и их румынские прокси не учитывают только одного: Молдова – далеко не Украина. В том числе и относительно религиозного сознания населения.

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