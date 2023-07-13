Бухарест пошёл в атаку на Молдавскую Церковь. Чем на это следует ответить?

Было бы наивно надеяться на то, что расправа над Православием на Украине не послужит вожделенным прецедентом для аналогичных действий в других странах православного мира. Предсказуемо первой на очереди оказалась соседняя с Украиной и крайне близкая ей во всех смыслах Молдова, где уже на протяжении 30 лет кровоточит незалеченная рана «Бессарабского» церковного раскола.

В 1992 году группа священников Молдавской митрополии в составе Московского Патриархата объявила о переходе в Румынский Патриархат. Взбунтовавшиеся священники, несмотря на отсутствие отпускных грамот, были приняты в юрисдикцию Румынской Православной Церкви, в рамках которой была создана так называемая «Бессарабская митрополия». Конфликт в течение десятилетий то разгорался, то затухал усилиями церковной дипломатии. Сегодня, в ситуации тотальной идейной войны коллективного Запада против России и Русского мира, радикальные круги Румынской Церкви сочли, что настало их время действовать.

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5 июля 2023 года начальник Государственного секретариата по культам при Правительстве Румынии Чиприан-Василе Олинич нанёс визит в резиденцию «Бессарабской митрополии» в Кишинёве, результатом чего стало пространное коммюнике, опубликованное на сайте организации. Молдавская митрополия в документе названа «оккупационной церковной структурой», обуянной «имперскими рефлексами», «боящейся потерять власть и влияние в обществе». Молдавская Церковь названа «неадекватной социальными процессам десоветизации», «неспособной вести конструктивный диалог в интересах Православия».

Оспаривается сам исторический процесс создания Кишинёвско-Хотинской епархии, 210-летняя годовщина которой будет отмечаться в августе этого года. Указ российского Императора Александра I назван «узурпаторским светско-политическим актом, изданным с грубым нарушением церковного права». Осуждается то, что во главе епархии был поставлен митрополит Гавриил (Бэнулеско-Бодони) – «иерарх, подвергнутый запрету и анафеме Вселенским Константинопольским Патриархатом». Митрополит Гавриил, недавно прославленный в лике святых, является одним из наиболее почитаемых святых Молдавской Церкви, его именем названа одна из центральных улиц Кишинёва.

Бумагомаратели из «Бессарабской митрополии» опускаются до откровенной клеветы в адрес правящего архиерея Кишинёвской епархии XIX века Павла (Лебедева) в том, что он якобы повелевал сжигать книги на румынском языке. Архиепископ Павел был известным борцом за использование церковнославянского языка в Бессарабии, но никаких румынских книг сжигать не повелевал. Это на территории Румынии, в Нямецком монастыре, по распоряжению румынского короля Александра Иона Кузы была уничтожена кириллическая типография, были изъяты все богослужебные книги на церковнославянском языке. Было также запрещено проводить службы в честь русских святых и даже поминать их.

Молдавская митрополия – «местная структура Московского Патриархата в Республике Молдова» названа «неканонической структурой, подчинённой центру власти в Москве и наполненную проникшими туда представителями спецслужб России». Она «постоянно находилась в открытом пособничестве антиконституционному и сепаратистскому режиму в Тирасполе» и «охвачена унизительными явлениями коррупции, кумовства, злоупотребления властью, безнравственности и разврата».

Однако главными обвинениями в адрес Молдавской митрополии стали «антиевропеизм и антирумынство, подогреваемые российскими пропагандистскими структурами». Сегодня это звучит как открытый донос в адрес западных кураторов режима Санду.

Особенно рьяно «Бессарабская митрополия» берёт под защиту священников, переходящих в эту структуру. В документе особо отмечается, что все эти «блаженные клирики» причислены к служащим Румынской Православной Церкви и пользуются «всеми льготами, включая финансовую поддержку».

В завершении говорится, что «Бессарабская митрополия» «десятилетиями терпела гонения и клевету со стороны российской структуры», но «не может оставаться равнодушной, когда на простых верующих или священников нападают и запугивают в попытке увековечить советскую оккупацию».

Завершается текст истерично-витиеватой фразой:

«Сегодня, когда попытки покинуть российскую сферу караются войнами, оккупациями и десятками тысяч смертей, мы обязаны ясно и твердо свидетельствовать об истине, ибо если будем молчать, то камни вопиют».

Известный политолог и религиовед Виктор Жосу в комментарии на своём портале traditia.md охарактеризовал три стороны, заинтересованные в углублении разделения в Молдавской Церкви, каждая из них действует в своих интересах.

Во-первых, это Румынский Патриархат, который ставит акцент на «свободе выбора у священников» (словно нет священнической присяги и словно каждый иерей не клялся перед Всемогущим Богом и святым Его Крестом и Евангелием) и на то обстоятельство, что, по мнению представителей Румынской Церкви, «более 82 % граждан Республики Молдова являются этническими румынами». При этом румынские братья предпочитают игнорировать очевидную истину: подавляющее большинство этих «более 82 %» идентифицирует себя этническими молдаванами – нравится это кому-то или нет.

Во-вторых, это румынский политический класс, для которого «Бессарабская митрополия» является, как любят выражаться господа из Бухареста, «первой институцией Республики Молдова по объединению румынского рода».

И в-третьих, это Государственный департамент США, который уже много лет преследует цель подорвать единство Русской Православной Церкви, в чьей канонической юрисдикции продолжает пребывать Митрополия Кишинева и всея Молдовы.

Коллективный Запад уверен, что Кремль и Московский Патриархат сейчас настолько слабы в связи с ситуацией на Украине, что ничего не смогут противопоставить церковной экспансии на канонической территории Русской Православной Церкви. Свой интерес есть и у президента Майи Санду, которая явно хочет нанести максимальный удар Москве и заработать максимум очков в Вашингтоне, Лондоне и Варшаве.

Ключевым объектом атаки является митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (на фото), сильный и волевой управленец, который в течение трёх десятков лет благодаря своему влиянию, дипломатическим способностям удерживает каноническую структуру митрополии от расколов и нестроений. Уже в течение двух лет идёт давление на него с целью вынудить его пойти на разрыв с Русской Православной Церковью. От Синода Молдавской митрополии не будут требовать многого – будет достаточно проведения некоего собора, аналога скандального сборища Украинской Православной Церкви в Феофании, ставшего актом капитуляции перед богоборческим режимом подонка Зеленского.

«Молдавскую Феофанию» будет организовать непросто: её проведение встретит сопротивление со стороны многих представителей духовенства, включая членов Синода Молдавской митрополии, таких как архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, а также многих священников, монахов и мирян. Не уйдут в раскол священнослужители в Гагаузии, в Тараклийском районе, на севере Молдовы – там этого не поймут и не примут миряне. Массовый эффект «иуд в рясах» возможен только в центральных районах Молдовы, где особо распространены прорумынские и русофобские настроения.

Главный вопрос в том, какая на это должна быть реакция со стороны Москвы. У нас перед глазами печальный опыт украинского погрома Православия, ставший следствием закрывания глаз на 30-летний период криптоавтокефализации Украинской Православной Церкви. Необходимо прямо сейчас начинать миссионерские образовательные программы, направленные на укрепление позиций Православия в Молдове и исторической связи двух православных стран.

Необходима подготовка священнослужителей для Молдавской митрополии, которые должны владеть как молдавским, так и церковнославянским языками. Тема истории Православия на молдавской земле, жизни Православной Церкви в Молдове должна звучать на российских православных телеканалах, таких как «Спас» и «Союз». Историей Молдовы, молдавско-российских отношений, Молдавской Церкви должны досконально владеть российские дипломаты, приезжающие служить в Молдову.

И наконец, самое пристальное внимание следует уделить молдавской диаспоре, живущей в России. Каждый молдавский культурный центр в России должен стать образовательной и миссионерской площадкой по примеру функционирования молдавского общинного центра в Воронежской области. Молдавская диаспора в России должна стать такой же «референтной группой» – транслятором идей и смыслов, какими стали, в результате интенсивной работы Запада, соответствующие диаспоры в странах Европы.

Противник силён, активен и пользуется сложившимися благоприятными обстоятельствами. Его нельзя недооценивать. Но на стороне единства православных народов Молдовы и России – Бог, вера миллионов людей и несколько веков нашей общей истории.