Бухарест пошёл в атаку на Молдавскую Церковь. Чем на это следует ответить?

Владимир Букарский.  
13.07.2023 00:26
  (Мск) , Кишинёв
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Авторская колонка, Беспредел, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Церковь


Было бы наивно надеяться на то, что расправа над Православием на Украине не послужит вожделенным прецедентом для аналогичных действий в других странах православного мира. Предсказуемо первой на очереди оказалась соседняя с Украиной и крайне близкая ей во всех смыслах Молдова, где уже на протяжении 30 лет кровоточит незалеченная рана «Бессарабского» церковного раскола.

В 1992 году группа священников Молдавской митрополии в составе Московского Патриархата объявила о переходе в Румынский Патриархат. Взбунтовавшиеся священники, несмотря на отсутствие отпускных грамот, были приняты в юрисдикцию Румынской Православной Церкви, в рамках которой была создана так называемая «Бессарабская митрополия». Конфликт в течение десятилетий то разгорался, то затухал усилиями церковной дипломатии. Сегодня, в ситуации тотальной идейной войны коллективного Запада против России и Русского мира, радикальные круги Румынской Церкви сочли, что настало их время действовать.

Было бы наивно надеяться на то, что расправа над Православием на Украине не послужит...

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5 июля 2023 года начальник Государственного секретариата по культам при Правительстве Румынии Чиприан-Василе Олинич нанёс визит в резиденцию «Бессарабской митрополии» в Кишинёве, результатом чего стало пространное коммюнике, опубликованное на сайте организации. Молдавская митрополия в документе названа «оккупационной церковной структурой», обуянной «имперскими рефлексами», «боящейся потерять власть и влияние в обществе». Молдавская Церковь названа «неадекватной социальными процессам десоветизации», «неспособной вести конструктивный диалог в интересах Православия».

Оспаривается сам исторический процесс создания Кишинёвско-Хотинской епархии, 210-летняя годовщина которой будет отмечаться в августе этого года. Указ российского Императора Александра I назван «узурпаторским светско-политическим актом, изданным с грубым нарушением церковного права». Осуждается то, что во главе епархии был поставлен митрополит Гавриил (Бэнулеско-Бодони) – «иерарх, подвергнутый запрету и анафеме Вселенским Константинопольским Патриархатом». Митрополит Гавриил, недавно прославленный в лике святых, является одним из наиболее почитаемых святых Молдавской Церкви, его именем названа одна из центральных улиц Кишинёва.

Бумагомаратели из «Бессарабской митрополии» опускаются до откровенной клеветы в адрес правящего архиерея Кишинёвской епархии XIX века Павла (Лебедева) в том, что он якобы повелевал сжигать книги на румынском языке. Архиепископ Павел был известным борцом за использование церковнославянского языка в Бессарабии, но никаких румынских книг сжигать не повелевал. Это на территории Румынии, в Нямецком монастыре, по распоряжению румынского короля Александра Иона Кузы была уничтожена кириллическая типография, были изъяты все богослужебные книги на церковнославянском языке. Было также запрещено проводить службы в честь русских святых и даже поминать их.

Молдавская митрополия – «местная структура Московского Патриархата в Республике Молдова» названа «неканонической структурой, подчинённой центру власти в Москве и наполненную проникшими туда представителями спецслужб России». Она «постоянно находилась в открытом пособничестве антиконституционному и сепаратистскому режиму в Тирасполе» и «охвачена унизительными явлениями коррупции, кумовства, злоупотребления властью, безнравственности и разврата».

Однако главными обвинениями в адрес Молдавской митрополии стали «антиевропеизм и антирумынство, подогреваемые российскими пропагандистскими структурами». Сегодня это звучит как открытый донос в адрес западных кураторов режима Санду.

Особенно рьяно «Бессарабская митрополия» берёт под защиту священников, переходящих в эту структуру. В документе особо отмечается, что все эти «блаженные клирики» причислены к служащим Румынской Православной Церкви и пользуются «всеми льготами, включая финансовую поддержку».

В завершении говорится, что «Бессарабская митрополия» «десятилетиями терпела гонения и клевету со стороны российской структуры», но «не может оставаться равнодушной, когда на простых верующих или священников нападают и запугивают в попытке увековечить советскую оккупацию».

Завершается текст истерично-витиеватой фразой:

«Сегодня, когда попытки покинуть российскую сферу караются войнами, оккупациями и десятками тысяч смертей, мы обязаны ясно и твердо свидетельствовать об истине, ибо если будем молчать, то камни вопиют».

Известный политолог и религиовед Виктор Жосу в комментарии на своём портале traditia.md охарактеризовал три стороны, заинтересованные в углублении разделения в Молдавской Церкви, каждая из них действует в своих интересах.

Во-первых, это Румынский Патриархат, который ставит акцент на «свободе выбора у священников» (словно нет священнической присяги и словно каждый иерей не клялся перед Всемогущим Богом и святым Его Крестом и Евангелием) и на то обстоятельство, что, по мнению представителей Румынской Церкви, «более 82 % граждан Республики Молдова являются этническими румынами». При этом румынские братья предпочитают игнорировать очевидную истину: подавляющее большинство этих «более 82 %» идентифицирует себя этническими молдаванами – нравится это кому-то или нет.

Во-вторых, это румынский политический класс, для которого «Бессарабская митрополия» является, как любят выражаться господа из Бухареста, «первой институцией Республики Молдова по объединению румынского рода».

И в-третьих, это Государственный департамент США, который уже много лет преследует цель подорвать единство Русской Православной Церкви, в чьей канонической юрисдикции продолжает пребывать Митрополия Кишинева и всея Молдовы.

Коллективный Запад уверен, что Кремль и Московский Патриархат сейчас настолько слабы в связи с ситуацией на Украине, что ничего не смогут противопоставить церковной экспансии на канонической территории Русской Православной Церкви. Свой интерес есть и у президента Майи Санду, которая явно хочет нанести максимальный удар Москве и заработать максимум очков в Вашингтоне, Лондоне и Варшаве. 

Ключевым объектом атаки является митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (на фото), сильный и волевой управленец, который в течение трёх десятков лет благодаря своему влиянию, дипломатическим способностям удерживает каноническую структуру митрополии от расколов и нестроений. Уже в течение двух лет идёт давление на него с целью вынудить его пойти на разрыв с Русской Православной Церковью. От Синода Молдавской митрополии не будут требовать многого – будет достаточно проведения некоего собора, аналога скандального сборища Украинской Православной Церкви в Феофании, ставшего актом капитуляции перед богоборческим режимом подонка Зеленского.

«Молдавскую Феофанию» будет организовать непросто: её проведение встретит сопротивление со стороны многих представителей духовенства, включая членов Синода Молдавской митрополии, таких как архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, а также многих священников, монахов и мирян. Не уйдут в раскол священнослужители в Гагаузии, в Тараклийском районе, на севере Молдовы – там этого не поймут и не примут миряне. Массовый эффект «иуд в рясах» возможен только в центральных районах Молдовы, где особо распространены прорумынские и русофобские настроения.

Главный вопрос в том, какая на это должна быть реакция со стороны Москвы. У нас перед глазами печальный опыт украинского погрома Православия, ставший следствием закрывания глаз на 30-летний период криптоавтокефализации Украинской Православной Церкви. Необходимо прямо сейчас начинать миссионерские образовательные программы, направленные на укрепление позиций Православия в Молдове и исторической связи двух православных стран.

Необходима подготовка священнослужителей для Молдавской митрополии, которые должны владеть как молдавским, так и церковнославянским языками. Тема истории Православия на молдавской земле, жизни Православной Церкви в Молдове должна звучать на российских православных телеканалах, таких как «Спас» и «Союз». Историей Молдовы, молдавско-российских отношений, Молдавской Церкви должны досконально владеть российские дипломаты, приезжающие служить в Молдову.

И наконец, самое пристальное внимание следует уделить молдавской диаспоре, живущей в России. Каждый молдавский культурный центр в России должен стать образовательной и миссионерской площадкой по примеру функционирования молдавского общинного центра в Воронежской области. Молдавская диаспора в России должна стать такой же «референтной группой» – транслятором идей и смыслов, какими стали, в результате интенсивной работы Запада, соответствующие диаспоры в странах Европы.

 

Противник силён, активен и пользуется сложившимися благоприятными обстоятельствами. Его нельзя недооценивать. Но на стороне единства православных народов Молдовы и России – Бог, вера миллионов людей и несколько веков нашей общей истории.

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