«Бухарестская девятка» займется Украиной, Белоруссией и российскими войсками

03.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На ближайшем саммите НАТО, который пройдет в июне, будет обсуждаться вопрос безопасности Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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«О предстоящем саммите «Бухарестской девятки» – стран НАТО нашего региона, который через неделю пройдет в Бухаресте, я уже говорил Владимиру Зеленскому. Одной из важнейших тем, обсуждаемых там, будет безопасность. Думаю, что вопрос Украины и Беларуси будет там важной темой. Особенно Украины и российского присутствия возле украинской границы», сказал Дуда.

Он напомнил, что уже в середине следующего месяца в Брюсселе пройдет саммит НАТО.

«И тема безопасности Украины там, скорее всего, будет обсуждаться», – предположил Дуда.