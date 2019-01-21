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«Бухнул, догнался косяком и пошел вас убивать» – украинский боевик рассказал, как попал в плен
Народной милицией ДНР взят в плен военнослужащий 58-й бригады ВСУ Станислав Панченко 1999 года рождения.
Ролик с показаниями украинского солдата об обстоятельствах пленения опубликован на канале пресс-службы УНМ ДНР.
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Украинский боевик рассказал,что родился в Полтавской области, а служить пошел, чтобы избежать наказания за возбужденное против него уголовное дело по статье “Грабеж”. В итоге на суд приехал замполит его части, благодаря ходатайству которого Панченко получил условный срок.
По его словам, 17 января он “решил набухаться”. Купил в ближайшем магазине три бутылки водки, которую выпил вместо с сослуживцем Лебедем, а затем еще употребил марихуану, как он говорит, “сделал два напаса”.
“После этого пошел к зенитке. Взял, пустил Лебедю очередь под ноги, забрал у него телефон и пошел вниз – к вам… Ну, убивать. Шел по дороге, получается, вниз на спуск”, -рассказал Панченко.
Когда он приблизился к позициям ДНР, его скрутили и взяли в плен.
Кроме того, военнослужащий утверждает, что в ВСУ “синячат все, дай Боже” и употребляют наркотики.
Также он подтвердил, что в их часть были доставлены комплекты химзащиты, а также заявил, что в войсках ходили слухи о грядущем наступлении на Донецк.
Панченко также рассказал, что в войсках думают об инциденте в Керченском проливе. По его словам, военнослужащие ВСУ прекрасно понимают, что таким образом президент Петр Порошенко пытался отсрочить выборы.
Метки: военнопленные, конфликт в Донбассе, Станислав Панченко
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