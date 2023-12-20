Буковина дороже Приднестровья: Румыния выжидает случая перейти на сторону России

Румыния не будет отыгрывать сценарий Лондона и Вашингтона по поддержке конфликта в Приднестровье, поскольку может утратить шансы на возвращение Буковины и оказаться за новой линией раздела по Балканам.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал блогер, инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там же вся история ведёт к румынским чаяниям по воссозданию Великой Румынии. Но сейчас у них такой расклад, что если они сильно лягут под дискурс, который навязывал Вашингтон и Лондон, соответственно, у нас очевидно устраивается блок стран Восточной Европы, которые тяготеют к союзу с нами. Они, как правило, сидят на трубе, которая, кстати, как раз идёт через Украину. Причём через перевал Козьмещик в Карпатах. Там идет основная труба, которая заходит в Виноградов, там же идёт как раз нитка железной дороги, и дальше прямая граница с Венгрией. Дальше у нас есть Буковина, на которую претендует и Румыния, и Венгрия. В самой Румынии под большим вопросом территория Трансильвании. Этот огромный кусок венгерские элиты тоже хотят вернуть – и восстановить территорию страны по этническим границам. И получается ситуация для румын такая, что если они активно будут вписываться в эту всю игру ради чужих интересов, то они рискуют потерять мало того, что шансы на Буковину, так ещё и потерять всю Трансильванию. Потому что выход на прямую границу с Венгрией, если наш солдат пожмёт руку венгерскому солдату, означает отсечение всех Балкан», – указал эксперт.

Он добавил, что в Сербии сильны пророссийские настроения, хотя их президент говорит о европейском векторе. Но Сербия – разделённая страна.

«Я Балканами тоже очень много интересуюсь и общаюсь с людьми. В Черногории крайне сербские настроения, но там навязана «соросятниками» власть Джукановича. Сейчас он отошёл немножко, но вот эта верхушка, что ещё держится, она в принципе там качается вот-вот. Сербы тоже себя сдерживают. То есть, на самом деле у нас полыхнуть может Босния, в Черногории произойти смена элит, и в дельнейшем воссоздание Югославии, или, может, Большой Сербии. Это точки, которые ждут момента: «а что, уже можно?», – отметил Васильев.

По его словам, на поддержке соединения прежде разъединенных народов выстраивается логика Путина.

«Поэтому они наши естественные союзники – это разделённые народы Венгрии, разделённые народы Сербии. Когда разгромили Югославию с помощью албанцев, тогда это затронуло не только Косово – это затронуло ещё Македонию, которая очень близка этнически и ментально. То есть границы нового конгломерата достаточно уже заметны, будет обновленное довольно серьёзное государство. Но самое главное, возвращаясь к Румынии, если появляется единая транспортная связанность, мы отсекаем все Балканы от Европы. Как британцы выстраивали «междуморье» между Балтийским и Чёрным морем, чтобы отсечь Россию от Европы, соответственно, транзитные пути и прочее, а мы тоже самое создаем для Румынии и Болгарии ситуацию. И румынские элиты это понимают, не хотят сейчас раскачивать Приднестровье, хотя их качают, на них давят постоянно. Они съезжают с этого, потому что они понимают, что если они сейчас впишутся – и впишутся на стороне, которая проигрывает, это будет очень дорогая цена для Румынии. Вот и сейчас они в принципе ждут, как Болгария ждала до 1944 года – вовремя переметнуться. Потому что сейчас они под опосредованным мягким контролем США», – заключил эксперт.