«Буква «М» – для Донбасса «мама», для Украины «москаль» – в Донецке сравнили две азбуки

31.08.2021 23:59 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Пока детей на Украине растлевают напичканными национализмом и милитаризмом букварями о «подвигах» бандеровцев, первоклассники ДНР будут учиться патриотизму, любви к Родине и семье.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Он рассказал, что сегодня более двух тысяч первоклассников из многодетных семей ДНР получили от организации подарки к учебному году – рюкзаки и наборы канцелярии.

Однако главным подарком общественник отметил новый учебник «Азбука Донбасса», из-за которого уже подняли вой «незалежные» националисты, при том, что в своих переполненных бандеровским мракобесием изданиях для школьников «свидомые» ничего зазорного не видят.

«На агрессивных методах «воспитания» украинские националисты, которые захватили Украину после госпереворота в 2014 году, «собаку съели». Они делают акцент на моральном растлении дошкольников, школьников и студентов. По некоему «аналогу» азбуки под названием «Повстанческая азбука» обучают детей, проживающих на территории оставшейся части Украины. В ней героизируется «Украинская повстанческая армия» гитлеровского цепного пса – Степана Бандеры.

Книга (если этот мусор можно так назвать) побуждает детей к насилию, агрессии, убийствам. Судя по картинкам, главный «герой» одет в униформу УПА: китель вермахта, головной убор с характерным V-образным вырезом («мазепинка») и кокардой. Вместе с товарищами, вооруженными саблями и ружьями, под красно-чёрным флагом – символикой радикалов из националистической организации «Правый сектор», «герой» шествует по просторам «незалежной» – рассказал Муратов.

«К примеру, в бандеровской на букву М напечатано стихотворение – о «масковии – ханстве страха».

А в «Азбуке Донбасса», которая ориентирована на здоровое воспитание детей, говорится о самом дорогом человеке для каждого из нас – о маме.

Правда, строки о маме проскальзывают и в националистической «абетке» – оккупанты предлагают детям считать матерью «бои, атаки, атентати, и отважную армию УПА». И вообще, основной посыл этого националистического шлака, которым пытаются забить голову украинских детей, – отлучить детей от школы, всучить им в руки «скорострел», – и вперёд, убивать своих», – сравнил издания общественник.

Он добавил, что страшно представить, как повлияет бандеровская «абетка» на детскую психику.

«Стоит отметить, что она не прошла никаких психологических экспертиз. Как не прошли психиатра и автор сего творения, и украинские чиновники, спонсирующие публикацию «детского» издания», – отметил лидер организации. «Азбука Донбасса» вызвала большой резонанс в обществе, получить её хотят абсолютно все первоклассники. И я благодарен главе республики за поддержку доброй инициативы общественников – порядка 20 тысяч экземпляров книги сейчас печатается в типографии. В новом учебном году «Азбуку Донбасса» получат все первоклассники Донецкой Народной Республики. Неоднократно говорил о том, что от того, как мы воспитаем наших детей, зависит их будущее, и будущее Большой России», – заключил Алексей Муратов.