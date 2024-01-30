«Буквально неделя-две»: Британия торопится разжечь большую войну на Европейском континенте

Константин Серпилин.  
30.01.2024 17:49
  (Мск) , Тель-Авив
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сюжет дня, Украина


Большая европейская война – самое желательное развитие сложившейся ситуации вокруг украинского конфликта для живущих на островах или за океаном англосаксов.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большая европейская война – самое желательное развитие сложившейся ситуации вокруг украинского конфликта для живущих...

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Он прокомментировал информацию в британских СМИ о планах Великобритании приобрести в Германии ракеты Taurus, чтобы послать свои ракеты Storm Shadow на Украину.

«Британцы выступают в своей привычной роли, в своём многовековом амплуа разжигателей войны. Британский истеблишмент очень плотно сопровождает киевское руководство и не даёт ему ни сдуру, ни по плану заключить какие-то мирные соглашения с перспективой закончить именно эту войну. Поэтому британцы готовы подвозить всё что угодно, но ещё важнее британцам впутать в этот проект войны ещё глубже других участников.

Это решение Шольца не поставлять Taurus принято им совершенно осознанно. Он держится за это решение из разных побуждений. Главное – чтобы этот военный конфликт не разгорался, не выходил на новый виток оружейного размаха. И, во-вторых, чтобы не разоружить окончательно собственную страну», – сказал Песке.

Однако он добавил, что англосаксы продолжат давление на континентальных европейцев.

«В конце концов, большая европейская война, которая нужна англосаксам, которые живут то ли на островах, то ли на других континентах – самое желательное развитие сложившейся ситуации. А немцам да французам, полякам да словакам вместе со словенцами, конечно, этот вариант нравится менее всего. И поэтому наши континентальные европейцы выкручиваются как могут, но само давление из-за океана и с островов повышается.

Я думаю, буквально в следующие неделю-две мы прямо увидим новые и новые витки давления, новые планы по включению континентальных европейцев в усиление военной активности на украинских фронтах», – заключил издатель.

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