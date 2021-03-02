«Буквально завтра». В Киеве готовятся к военной операции в Крыму

02.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна быть в любой момент готова к военной операции в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила экс-депутат Верховной рады, скандальная майданщица Татьяна Черновол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Черновол, ситуация в России может взорваться в любой момент, а Украина должна этим воспользоваться.

«Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма. Мы должны быть наготове. Что я имею в виду? События в Белоруссии осенью показали, что могут происходить в России, что угодно начаться, на самом деле. То есть никто же не ждал в Белоруссии протестов, близко не ждали. В России тоже это может начаться, по крайней мере, на это надеется Навальный, который даже приехал в Россию и сел в тюрьму, фактически объявил себя лидером оппозиции, чего, кстати, нет в Белоруссии.

Я имею в виду, что в России в любой момент могут начаться такие процессы турбулентности, что мы можем это использовать для того, чтобы вернуть Крым. Но к этому нужно быть готовыми. Мы не готовимся», – заявила Черновол.

Ее слова в своем блоге высмеял политолог Юрий Романенко, который предложил Черновол проводить «операцию» в Крыму вместе с меджлисовским пропагандистом Айдером Муждабаевым.

«Назревает блицкриг. Я х…ю, дорогая редакция. Включаю «Прямой», а там Татьяна Черновол рассказывает о том, что «нам надо быть готовыми в любую секунду начать освобождать Крым». Я так понимаю, что под «нам» подразумевается ей и Айдеру Муждабаеву. Тот как раз последние пожертвования с Яндекс. Деньги снимет, купит броник и можно вдвоём освобождать. А Ленур Ислямов взорвет по привычке ЛЭП в Херсонской области, чтоб Татьяна и Айдер шли в наступление в спасительной темноте по дну Северо-Крымского канала», – иронизирует Романенко.