Буланова поблагодарила Памфилову за восстановление порядка на выборах

11.09.2021 19:02 (Мск), Москва, Фёдор Иванов

Буланова написала на странице в Instagram слова благодарности Элле Памфиловой за особое внимание к выборам в Петербурге.

На днях прошло заседание Центризбиркома, на котором глава ЦИК Элла Памфилова подняла проблему фальсификации и регулярных нарушений предвыборного процесса со стороны комиссий. Глава аппарата потребовала досрочно снять с должности руководителя ТИК №47. Причиной послужили обстоятельства, при которых председатели участковых комиссий соседнего округа массово были переведены на аналогичные должности в упомянутый ТИК.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В субботу, 11 сентября, в соцсети певица поблагодарила главу Центризбиркома за внимательное отношение к ситуации на выборах и предотвращение нарушений ГИК Петербурга. Ранее Татьяна Буланова, неоднократно получавшая отказ в регистрации на выборах в петербургский ЗакС, обращалась за помощью в ЦИК и получала моментальную реакцию и помощь от Эллы Памфиловой.

«Благодарю Вас и весь состав Центральной Избирательной Комиссии за то, что пресекли вопиющее попрание всех мыслимых правил и норм приличия, мошеннический перевод членов комиссий из Московского в Красносельский район . Безусловно, все это было сделано намеренно и с одной целью – фальсификации выборов!» – написала певица.

По словам Булановой, незаконные действия со стороны избиркомов “ложатся бельмом позора” на Санкт-Петербург. Певице искренне стыдно перед жителями города, что им приходится наблюдать подобные нарушения.

«Придя в политику, я не могла даже представить себе масштабы беззакония и несправедливости на выборах в Санкт-Петербурге. Мне хочется верить, что есть те, кому не безразлично мнение простых людей. Вся надежда на вас, потому что моему любимому городу нужна помощь!», – резюмировала Буланова.