Булавин: Макрон пытается взглянуть на Минский процесс с позиции Путина

Провокация на границе России и Украины представляется совершенно возможной В связи с ростом напряженности вокруг Украины. Поэтому президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Москву и Киев пытался стимулировать выполнение Минских соглашений.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«С учётом того, что говорил Макрон на пресс-конференциях в Москве и Киеве, главной целью его было каким-то образом в кратчайшие сроки начать выполнение Минских соглашений. Очевидно, в связи с поставками оружия со стороны НАТО, в связи с теми приготовлениями, которые идут на границе между Украиной и Россией, провокация там представляется совершенно реальной.

Поэтому, я думаю, что главная цель Макрона состояла в том, чтобы согласовать позиции Москвы и Украины по поводу начала выполнения Минских соглашений. Это очень неблагодарная задача, но думаю, что каких-то результатов ему, всё-таки, удалось достичь – уже после этого мы слышали заявление Кулебы о том, что Украина ищет дипломатический путь решения конфликта на юго-востоке страны, и что надо приступить к выполнению Минских соглашений. Я думаю, это заявление стало каким-то откликом того, о чем говорили Макрон и Зеленский.

В целом Макрон, как можно понять, в ходе диалога с президентом России, с одной стороны, ощутил напряжение в отношениях (о чём он говорил в интервью и на пресс-конференции), в связи с тем, что ситуация действительно достаточно напряжённая. По некоторым моментам его выступления на пресс-конференции совершенно очевидно, что Макрон в какой-то мере переосмыслил ту задачу, которую он решал.

И он ещё в самолёте на пути в Москву, как говорят французские журналисты, уже заявлял о том, что безопасность Европы без России невозможна, что необходимо искать пути для того, чтобы утвердить систему коллективной безопасности вместе с Москвой», – сказал политолог.