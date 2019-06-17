Буллинг в украинской школе: ребенка макали головой в унитаз и били кулаком в живот

17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В одной из украинских школ разгорелся скандал, в котором отметился преподаватель с садистскими наклонностями, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил начальник территориального управлении юстиции в Херсонской области Константин Хутковский на своей странице в социальной сети Facebook, в которой привел обращение одной из матерей, ребенок которой страдает от учителя физкультуры.

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По словам матери, ее сын после уроков находился в школе. В то же время, рядом с ним начали толкаться несколько других учеников. Ее сын открывал бутылку с водой, его толкнули и он случайно пролил воду на одного из парней. В это время к парня подошел учитель физкультуры и громко спросил зачем он облил водой. Не дождавшись объяснений, учитель ударил подростка по затылку и со словами «А теперь и тебя намочим», потянул ребенка в туалет.

В гардеробной учитель физкультуры пытался макнуть мальчика в унитаз, ребенок сопротивлялся. После нескольких попыток учитель ударил его кулаком в живот.

«Об этом случае сын рассказал мне не сразу, но по его поведению я сразу поняла, что что-то произошло. Узнав о случившемся, я позвонила классной руководительнице. Она посоветовала мне не горячиться и дождаться понедельника. …я встретилась с директором школы. Она мне сказала, что мой ребенок плохо отвечает на уроках и дружит с ребятами, у которых плохое поведение. Я написала заявление в Новокаховский участок полиции. А учитель физкультуры продолжает проводить уроки, в том числе и в классе моего сына», — говорится в обращении.

Позже журналистам стало известно, со слов матери, что ребенку 11 лет и он по ошибке взял бутылку другого мальчика с 5 класса. Началась потасовка, в ходе которой вода пролилась.

После выяснения и ее сын и 5-классник претензий друг к другу не имеют. Инцидент с учителем видели и другие школьники, который были готовы все рассказать, но руководство школы уверило, что мальчик все придумал, а учитель просто сделал ему замечание на повышенном тоне. Сам преподаватель не выходит на контакт с родителями, а ребенку тем временем после инцидента отвезли в больницу, где поставили диагноз «межреберная невралгия».