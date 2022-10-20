Бумеранг антироссийских санкций больно ударил по грекам

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Пушно-меховое производство Греции из-за антироссийских санкций фактически умерло.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов, отвечая на вопрос, как на греческой экономике отразилось присоединение к антироссийским санкциям.

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«Судя по заявлениям премьер-министра Греции, которые он сделал еще в начале марта, Афины не считают потерю российского рынка для своей туриндустрии фатальной. Местное руководство надеется, что массовый турпоток в этом году из других стран легко компенсирует отсутствие российских курортников. Однако многие эксперты все-таки считают, что отсутствие наших туристов не пройдет бесследно для греческой экономики. Здесь есть несколько гостиничных сетей, которые традиционно на протяжении десятилетий работали с российскими туристами. Они на себе ощутили отсутствие сотен тысяч наших граждан в этом году. Кроме того, есть и некоторые отрасли, которые тоже пострадали. Хрестоматийный пример — это пушно-меховое производство, основными клиентами (под 90%) были россияне. Сейчас эта отрасль находится в руинах», – сказал Маслов интервью «Известиям».

Он отметил, что каких-то общих оценок ущерба от антироссийских санкций в Греции пока не делалось.

«Но тот факт, что они бьют бумерангом по греческой экономике, признают даже местные власти, трактуя это как плату за право находиться на так называемой правильной стороне истории», – добавил дипломат.

По его словам, рестрикции усугубили турбулентную ситуацию в греческой экономике, страдающей от дороговизны энергоресурсов, но греческое правительство все равно во всем обвиняет Москву.

«Хотя все отлично понимают, что причина дороговизны — вовсе не специальная военная операция, а антироссийские санкции. По состоянию на сентябрь этого года цены на газ в Греции увеличились за год на 332%. Учитывая, что более половины импортируемого природного газа используется в электроэнергетике, нагрузка на домохозяйства и промышленность постоянно растет.

Высокие цены на энергоносители привели к рекордной за последние 30 лет инфляции, подрывающей покупательную способность населения и, как следствие, потребительский спрос во всех секторах. Инфляционное воздействие привело к взрывному росту стоимости авиакеросина и, соответственно, авиабилетов.

Греческие судоходные компании с начала года уже не раз повышали цены на билеты на паромы. Многие специалисты здесь считают санкции бесперспективными с точки зрения нанесения ущерба России и вредными для экономики Греции», – говорит посол.

При этом признает, что в Греции «практически нет» голосов, призывающих власти восстановить авиасообщение с Россией.

«Речи о восстановлении авиасообщения тоже не идет, потому что это решение в конце февраля греческим правительством было принято в рамках общих санкций Евросоюза в отношении России. Мы приняли, как известно, зеркальные меры. Полностью прекратилось авиасообщение, и сейчас никакого диалога о его восстановлении не ведется», – резюмировал Маслов.