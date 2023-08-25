Бумеранг БРИКС: Украине грозит изоляция и экономический крах

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Украина игнорирует мировые экономические тренды, что чревато для страны крайне печальными последствиями.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, подводя итоги состоявшегося в Йоханнесбурге 15-го саммита БРИКС.

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В статье, опубликованной на сайте движения, он характеризует саммит БРИКС как «событие глобального масштаба, устанавливающее тенденции и новые принципы экономической политики в будущем».

Он напоминает, что четыре из пяти стран-участниц БРИКС входят в десятку крупнейших государств мира по ВВП, территории и численности населения.

При этом главным событием политик считает присоединение с 1 января 2024 года к БРИКС шести новых стран – Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

«Говоря об экономическом потенциале объединения, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия по итогам 2022 года, несмотря на все негативные прогнозы, вошла в пятерку крупнейших экономик мира. По его словам, Российская Федерация вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики. Это один из важнейших показателей. Более того, исходя из данных Всемирного банка за 2022 год, по нашим расчетам, суммарный ВВП по паритету покупательной способности стран-участниц БРИКС, с учетом присоединившихся шести стран, составляет 60,1 трлн долларов или 36,6% от мирового ВВП ППС (164,1 трлн долларов). Примечательно, что по показателю ВВП ППС Китай занимает 1-е место в мире, Индия – 3-е, РФ – 5-е, Бразилия – 8-е, Саудовская Аравия – 17-е, Египет – 18-е, Иран – 21-е, Аргентина – 28-е, ЮАР – 32-е, ОАЭ – 33-е, Эфиопия – 59-е.

Как видим, именно БРИКС обладает самым высоким экономическим потенциалом в мире, что одномоментно прекращает многолетнюю гегемонию Запада в глобальной финансово-экономической системе», – подчеркивает автор.

Он указывает, что для Украины было бы выгодно присоединиться к этому формату, но Киев в вопросах экономики уже давно не руководствуется экономическими интересами страны.

«Напомню, что руководство Украины, вопреки предпочтениям граждан и национальным экономическим интересам, под давлением Запада определило в 2014 году безальтернативным европейский вектор экономической интеграции, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Дискриминационное Соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года. Параллельно Киев пошел на разрыв экономических отношений с Россией и странами СНГ, присоединился к санкциям ЕС в отношении РФ, всячески блокировал транзит. Подчеркну, что нынешнее руководство Украины продолжает пагубную политику предшественников и сегодня, разрывая разного рода двусторонние соглашения с Россией, Беларусью, Ираном, Сирией, а также СНГ. Здесь политика сохранится проамериканской. Однако следует помнить, что продолжение прежней одновекторной политики и пролонгации недружественных мер в отношении уже одиннадцати стран БРИКС обернется для Украины полной торгово-экономической изоляцией и окончательным экономическим крахом», – предупреждает Медведчук.