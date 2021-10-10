Бумеранг для Санду: Кишинев митингует, Гагаузия блокирует дороги

10.10.2021 19:53 (Мск), Москва, Елена Острякова

Один из самых массовых за последнее время митингов удалось собрать молдавской оппозиции в Кишиневе.

Несколько тысяч человек протестовали против задержания генпрокурора страны Александра Стояноглу. А поскольку он был задержан по волюнтаристскому желанию прозападного президента Майи Санду, люди выступали и за ее отставку.

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Хитрый ход властей – в качестве меры пресечения Стояноглу был накануне избран домашний арест – не снизил численность мероприятия.

«Сегодня вопрос не в одном Стояногло, а в режиме, который установился за эти годы, который разрушает наши святыни, здоровье. Мы должны все восстать. Борьба с коррупцией не начинается с генпрокурора, это должна быть системная работа», — сказал лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин, подчеркнув, что новую власть «финансируют и поддерживают из-за бугра».

Мероприятие продлилось час, после чего все разошлись.

Одновременно митинг в поддержку Стояногло проходил в столице Гагаузии (автономии в составе Молдовы) Комрате.

Репрессированный генпрокурор – гагауз по национальности, и в республике воспринимают гонения на него, как часть атаки на пророссийски настроенный регион.

После завершения митинга в поддержку несколько десятков автомобилистов выдвинулись в направлении Кишинева.

У въезда в Гагаузию они растянули по всей ширине трассы гагаузский флаг и заблокировали дорожное движение.

Образовались километровые пробки. Полиция не вмешивается.