«Бумеранг за предательство Донбасса»: Облигации ДТЭК резко дешевеют после обвинений Зеленского

Новости Украины

Евробонды компании ДТЭК Рината Ахметова потеряли более 11% цены вскоре после озвученных на пресс-конференции Владимиром Зеленским обвинений в адрес олигарха по поводу подготовки государственного переворота.

«Это означает, что обладатели долговых обязательств ДТЭК готовы их уступить со скидкой, эти «ценные бумаги» теперь воспринимаются как активы с повышенным риском, и стоимость кредита для компании повышается. Впрочем, в любом случае крайними окажутся потребители, они будут покрывать убытки Ахметова. Можно ждать очередного повышения тарифов на электроэнергию», – объясняет «ПолитНавигатору» суть происходящего экономист Александр Дудчак.

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Группа ДТЭК контролирует почти 80% тепловой генерации Украины и владеет акциями семи энергораспределительных компаний, через которые в 2021 году будет поставлено более 40% электричества. На сегодня ДТЭК принадлежит 1ГВт из 8ГВт зеленых мощностей на Украине.

Зеленский во время общения с прессой также упоминал не только Ахметова, но и ДТЭК как собственника пула телеканалов олигарха, критикующих в последнее время президента.

«Медиа ДТЭКа (принадлежащего Ахметову – ред.) – это не про свободу слова. Я считаю, что это борьба со мной против одного простого закона – о деолигархизации. Все понимают, когда эта медийная война началась, все это видели, мы понимаем эту реакцию. Это реакция лично Рината Ахметова. Но он должен понимать, что у нас страна под названием Украина, а не под названием ДТЭК, и ключей от государства у него нет. Это неправильно, что бизнесмен занимается тем, что его втянули, и он воюет с государством», – заявил Зеленский.

Журналистка Юлия Витязева, вынужденная покинуть Одессу в 2014 году, считает, что Ахметов расплачивается за предательство Донбасса во время Русской весны.

«В 2014-м, выбирая между Донбассом и своими личными интересами, Ахметов выбрал Украину и войну. Спустя более чем семь лет бумеранг и карма к нему вернулись: сегодня Зеленский заявил, что получил информацию о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к подготовке переворота якобы привлекли Рината Ахметова. Так что да, Ринат Леонидович, за все в этой жизни приходится платить. И не всегда – деньгами. Хотя… Думаю, ценник в графе «откупиться» уже обозначен», – комментирует Витязева.