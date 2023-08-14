«Бундестаг ничего не решает» – в Киеве рассказали, как США управляют Германией

Вадим Москаленко .  
14.08.2023 23:53
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Немецкий парламент одобрил передачу Украине ракет «Taurus», однако без отмашки США никаких поставок не будет.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкий парламент одобрил передачу Украине ракет «Taurus», однако без отмашки США никаких поставок не...

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«В Бундестаге есть консенсус, и это очень важно. Все демократические фракции, в том числе фракция Шольца, говорят, что надо передавать Украине «Taurus». Окончательное решение всё равно за правительством, которое формируется Бундестагом. А бундестаг дал Шольцу карт-бланш.

Какой ещё помощи не хватает, чтобы принять это решение, если даже Бундестаг говорит: «Хорошо, давайте уже передавать ракеты «Taurus», – сказал дипломат.

Чернев пожаловался, что Вашингтон имеет в Германии большее влияние, чем немецкое руководство, и блокирует это решение.

«Но, кажется, что в суверенной Германии бундестаг отыгрывает не такую важную роль, как США, на которые опирается Шольц, и идёт в фарватере их решений.

И сейчас я слышу, что снова поднимается вопрос: «Ну, когда «ATACMS» будут переданы, тогда поставим и «Taurus». Как было и с «Абрамсами». Меня удивляет такая позиция.

Мы со своей стороны сделали максимум. Потому что, когда мы четыре месяца назад подняли вопрос, только несколько фракций поддержали передачу, остальные сомневались, а сейчас поддерживают все», – подытожил он.

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