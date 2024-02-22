Бундестаг одобрил отправку дальнобойных ракет. Анонсированы удары по Москве, Крыму, Курску

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Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные авиационные крылатые ракет класса «воздух-земля» «Таурус», с помощью которых Киев хочет разрушить Крымский мост, поскольку, в отличие от Storm Shadow, немецкое вооружение имеет модификацию для поражения подземных бункеров, и украинцы надеются, что так удастся обрушить опоры в Керченском проливе.

Немецкий парламент отправил документ канцлеру Олафу Шольцу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что ракеты предназначаются для нанесения «точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора», рассказал присутствовавший на заседании Бундестага замглавы комитета Верховной рады по обороне Егор Чернов.

«Это – коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше», – комментирует Чернов.

«Ждем таки Таурусы! И парочку «приветов» от нас в РФ в местах производства ракет против нас и базирования самолетов, что по нам стреляют», – ликует бежавший в Европу украинский политолог Михаил Чаплыга.

Генерал ФРГ в отставке Эрхард Бюлер накануне в эфире заявил, что Украина может в перспективе наносить удары по военным объектам и штабам не только вблизи линии фронта, но и по министерству обороны, а также Генштабу РФ в Москве.

На замечание ведущего, что при ударе по зданию министерства в Москве могут пострадать и многочисленные гражданские служащие, генерал НАТО ответил:

«Это не только военные, но и очень многие военные. В прошлом, когда у нас в министерстве работало около трех тысяч человек, у нас было от 1000 до 1500 военных, то есть, от 40 до 50%. А остальное был гражданский персонал… Военно значимые цели, конечно, включают в себя министерство обороны и связанное с ним генеральный штаб», – сказал Бюлер.

Он напомнил, что и без Taurus Украина уже наносила удары по территории России – причем, генерал НАТО никак не разделяет ее на «старую» и «новую», именуя последнюю «оккупированными территориями».

«Были совершены небольшие, но успешные нападения на оборонные предприятия, НПЗ, которые привели, хотя и к временному, отключению производственных мощностей. Нападения на военные аэродромы привели к тому, что самолеты были переброшены дальше на восток, поэтому пришлось мириться с более длительными перелетами в сторону Украины… Это всего лишь одна линия в оборонительной стратегии Украины. Помимо обороны на земле, вдоль линии фронта, есть еще и борьба с логистикой, штабами, Черноморским флотом на оккупированных территориях и в прилегающих регионах России – то есть в Краснодаре, Курске, Белгороде и за их пределами», – напомнил Бюлер.

Формально далее поставку ракет должен одобрить канцлер Германии Олаф Шольц. Но политолог Сергей Марков считает, что решение по «Таурус» уже было давно принято, и сейчас Бундестаг попросту его легализовал.

«Германия приняла решение передать украинской армии дальнобойные ракеты Таурус уже в начале марта. Решение секретное. Но уже выполняется. В Польше уже начали переоборудовать более 10 самолётов СУ ВСУ для ударов этими ракетами», – написал в своём тг-канале политолог.

Он считает, что рассмотрения и дискуссии в Бундестаге были спектаклем для снятия прямой ответственности немецкого руководства.

«Шольц понимает опасность для Германии передачи этих ракет и поэтому подстраховался решением Бундестага с «требованием» к правительству передать украинской армии эти ракеты. Опасность для Германии этой передачи в том, что у Германии это самые новейшие ракеты и армия Россия быстро научится бороться против этих ракет и через несколько месяцев никто уже эти ракеты у Германии покупать не будет и на вооружении немецкой армии они будут бесполезны. И нужно будет выделять огромные деньги на создание новой программы по новым ракетам», – объяснил Марков.