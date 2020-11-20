Бундестаг отказался голосовать за остановку «Северного потока – 2»

20.11.2020, Москва, Елена Острякова

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по существу по выдвинутому партией «Зеленые» предложению об остановке проекта «Северный поток 2», оно передано в профильный комитет.

В России это голосование восприняли как победу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Неплохо Миллер сгонял в ФРГ», – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов (сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава Uniper Андреас Ширенбек обсудили текущие вопросы и перспективы развития сотрудничества компаний).

«Знаете, разорвать тягостный союз Германия – США, мучающий ФРГ со времен второй мировой войны, – это стоит пяти “Северных потоков – 2″», – добавил Баширов.

Еще на прошлой неделе он оптимистично оценил перспективы строительства газопровода.

«В ситуации в “Северным потоком – 2” все пока оказывается не так уж и плохо для России. Снижение объемов закупок газа ЕС из-за коронавируса играет на руку – обязательства по поставкам выполняются через уже имеющиеся трубопроводы и с использованием предварительно закачанного объема газа в европейские хранилища.

В конечном итоге предположу, что американские компании каким-то образом войдут в этот проект и СП – 2 будет достроен», – написал политолог.