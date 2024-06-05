Бундестаг превращается в Рейхстаг: Германия собралась держать свою бригаду в Литве вечно

Елена Острякова.  
05.06.2024 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Прибалтика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


НАТО не будет в ближайшие годы проводить операции по стабилизации ситуации, как в Афганистане и Судане.

Об этом на заседании комиссии по раследованиям Бундестага заявил бывший помощник генсекретаря НАТО Мартин Эрдман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО не будет в ближайшие годы проводить операции по стабилизации ситуации, как в Афганистане...

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«В результате российской войны на уничтожение против Украины и ее неоимперской ориентации на Китай, Иран, Северную Корею – мы должны будем привести нашу политику безопасности и обороны в строгое соответствие со сдерживанием и обороной Альянса. Немецкая бригада в Литве, созданная на постоянной основе и находящаяся в процессе строительства указывает направление, в котором она будет двигаться в будущем, а именно фронт обороны на внешних границах Альянса», – сказал Эрдман.

По его мнению, НАТО, а не ЕС является предпочтительной оборонной организацией для Германии.

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