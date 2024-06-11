Бундестаг встретил овациями антироссийские выпады Зеленского. «Прекрасная Сара» покинула зал

Анатолий Лапин.  
11.06.2024 16:39
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, Политика, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Все российские активы должны быть использованы для восстановления Украины. Об этом, выступая в Бундестаге, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все российские активы должны быть использованы для восстановления Украины. Об этом, выступая в Бундестаге,...

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В пафосном выступлении Зеленский потребовал не допустить уступок России и отказаться от компромиссов.

«Россия должна пройти и через уборку руин за собой, должна заплатить за весь ущерб, который был нанесен этой агрессией и нашей стране, и нашим людям. Если где-то остаются руины, значит, к ним когда-то вернется и война. Этого не должно быть больше никогда, мы должны восстановить нормальную жизнь, отстроить все вместе, и каждый российский актив, который может быть для этого использован, должен быть использован без любых компромиссов с агрессором», – заявил Зеленский.

Интересно, что члены оппозиционного немецкого «Союза Сары Вагенкнехт» отказались слушать украинского президента, покинув зал заседаний. Также не присутствовали и депутаты партии «Альтернатива для Германии», пишет в своем блоге живущий в Германии обозреватель Александр Сосновский.

«Прекрасная Сара на востоке Германии получает до 20% голосов. На выборах в Европарламент ее партия получила почти 7% немецких голосов. И прошла», – напоминает политолог Андрей Перла.

Тем не менее, большинство депутатов Бундестага в зале демонстрировали полную поддержку Зеленскому, встречая его антироссийские высказывания овациями.

«Две минуты 48 секунд – депутаты Бундестага побили собственный рекорд по продолжительности аплодисментов», – подсчитала телеведущая Ольга Скабеева.

Специализирующийся на Германии политолог Тимофей Борисов обращает внимание на еще одну деталь.

«Вначале его выступление анонсировала председатель Бундестаге Бардель Бас.  Она сказала о разрушенной Украине, убитом мирном населении и изнасилованных украинках.  Такое впечатление, что немцам не даёт покоя тема изнасилованных немок в 45 ом и теперь русские маньяки насилуют поголовно украинок.  А ещё она сказала, что украинские солдаты были частью тех сил, которые освободили Европу от фашизма. О Красной Армии при этом – ни слова».

«Прошедшие только что евровыборы показали, что  правительственная коалиция теряет поддержку народа. И политика правительства ФРГ по Украине очень повлияла на этот результат выборов.

Но эти люди не способны меняться, они не способны осмыслить причины провала… Они аплодируют стоя нелегитимному президенту. А самозванец прекрасно играет роль и говорит то, что эти министры и депутаты хотят слышать», – заключил эксперт.

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