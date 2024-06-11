Бундестаг встретил овациями антироссийские выпады Зеленского. «Прекрасная Сара» покинула зал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все российские активы должны быть использованы для восстановления Украины. Об этом, выступая в Бундестаге, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В пафосном выступлении Зеленский потребовал не допустить уступок России и отказаться от компромиссов.

«Россия должна пройти и через уборку руин за собой, должна заплатить за весь ущерб, который был нанесен этой агрессией и нашей стране, и нашим людям. Если где-то остаются руины, значит, к ним когда-то вернется и война. Этого не должно быть больше никогда, мы должны восстановить нормальную жизнь, отстроить все вместе, и каждый российский актив, который может быть для этого использован, должен быть использован без любых компромиссов с агрессором», – заявил Зеленский.

Интересно, что члены оппозиционного немецкого «Союза Сары Вагенкнехт» отказались слушать украинского президента, покинув зал заседаний. Также не присутствовали и депутаты партии «Альтернатива для Германии», пишет в своем блоге живущий в Германии обозреватель Александр Сосновский.

«Прекрасная Сара на востоке Германии получает до 20% голосов. На выборах в Европарламент ее партия получила почти 7% немецких голосов. И прошла», – напоминает политолог Андрей Перла.

Тем не менее, большинство депутатов Бундестага в зале демонстрировали полную поддержку Зеленскому, встречая его антироссийские высказывания овациями.

«Две минуты 48 секунд – депутаты Бундестага побили собственный рекорд по продолжительности аплодисментов», – подсчитала телеведущая Ольга Скабеева.

Специализирующийся на Германии политолог Тимофей Борисов обращает внимание на еще одну деталь.

«Вначале его выступление анонсировала председатель Бундестаге Бардель Бас. Она сказала о разрушенной Украине, убитом мирном населении и изнасилованных украинках. Такое впечатление, что немцам не даёт покоя тема изнасилованных немок в 45 ом и теперь русские маньяки насилуют поголовно украинок. А ещё она сказала, что украинские солдаты были частью тех сил, которые освободили Европу от фашизма. О Красной Армии при этом – ни слова».

«Прошедшие только что евровыборы показали, что правительственная коалиция теряет поддержку народа. И политика правительства ФРГ по Украине очень повлияла на этот результат выборов. Но эти люди не способны меняться, они не способны осмыслить причины провала… Они аплодируют стоя нелегитимному президенту. А самозванец прекрасно играет роль и говорит то, что эти министры и депутаты хотят слышать», – заключил эксперт.