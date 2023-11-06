Бундесвер готовится к осуществлению актов биотерроризма на границе с РФ

На прошлой неделе вышло интересное заявление Международной Коалиции по запрещению биологического оружия, в котором было указано на появление на территории «незалежной» вблизи российских границ новой военно-биологической лаборатории, организованной при участии сотрудников немецкого Бундесвера.

Имеется в виду объект на территории военного завода «Звезда» в городе Шостка Сумской области Украины, где, по сведению источников Коалиции, были замечены германские военные биологи. Причём, речь идёт об осуществлении исследований и экспериментов по программам НАТО, которые также курируются сотрудниками Агентства по сокращению угроз DTRA при американском Пентагоне.

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«Немцы приехали со своим оборудованием и биоматериалами. Есть обоснованные подозрения о том, что они проводят на местности секретные исследования и испытания. Сама лаборатория и их база могут быть расположены еще в советском бомбоубежище на данном предприятии, способном выдержать даже удары ядерного оружия», – утверждается в тексте заявления борцов с биологическим оружием.

То есть практически полностью воспроизводится ситуация секретных работ в Мариуполе, где в подземных бомбоубежищах «Азовстали» до начала СВО также располагалась аналогичная биолаборатория министерства обороны США, в которой работали и специалисты из других стран НАТО, в том числе и из ФРГ. Подопытными для экспериментов в подземельях снабжали как раз боевики «Азова».

Затем деятельность объекта была поспешно свёрнута, но теперь наработанный опыт вновь используется, только уже в Сумской области в 50-ти километрах от Брянской области России и в тех же целях – осуществления экспериментов и диверсий в приграничных и тыловых районах ВС РФ. Возможно, и с задачей инициирования наступательной биологической войны, используя территорию Украины как трамплин.

И сама Шостка, как и завод «Звезда» были выбраны руководством Бундесвера не случайно, так как они находятся недалеко от территории противника и вдали от горячих участков фронтов специальной военной операции. В этом районе также много украинских оборонных предприятий, на которых уже происходили производственные аварии с большими экологическими последствиями.

Есть и заводы по утилизации ядовитых химических реагентов, отработанного ракетного топлива и взрывчатых боеприпасов, которые уже «отличились» в 2015-м году, когда в открытый карьер возле г. Шостка Сумской области было слито 100 тонн отходов ракетного топлива. Тогда произошла утечка смертельно опасного токсичного вещества гептил, приведшая к отравлению местного населения.

После визита туда американских дипломатов и военных, еще семь лет назад Пентагоном были выделены для утилизации на месте ракет и боеприпасов более 24 млн долларов. В последующем руководство НИИ химических продуктов города Шостки заявило об успешном выполнении работ. Но никто не даст гарантий, что данные запасы отработанного вооружения и ядохимикатов не остались на самом деле на хранении в складах и производственных помещениях.

«Подобное создаёт чрезвычайно опасную зону для осуществления различного рода провокаций. Вполне возможно, что прибывшие немецкие специалисты могут устроить искусственную техногенную катастрофу с химическим и вдобавок – с бактериологическим заражением местности, выдав это за результаты действий российских ВКС. Либо прилегающий район может быть использован как плацдарм для организации военно-биологических диверсий уже в российских приграничных населённых пунктах», – указывают в своём заявлении участники Международной Коалиции.

И это вполне реально и даже косвенно подтверждается сейчас специалистами, констатирующих аномальное увеличение количества насекомых-переносчиков опасных заболеваний. Так, экспертами в летне-осенний период этого года в лесах граничащих друг с другом районов обеих стран уже был зафиксирован небывалый рост (более чем в 15 раз) численности популяции энцефалитного клеща.

Также были отмечены признаки заболевания местных жителей клещевым энцефалитом, нехарактерным для данных мест. Были выявлены и другие симптомы, говорящие об искусственном характере данной аномалии.

Это может свидетельствовать об осуществлении акта биологического терроризма, направленного как против жителей, так и российских военнослужащих. Тем более, что уже известны случаи распространения с территории Украины именно энцефалитного клеща в целях массового заражения местности и максимального ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Не исключено, что задачей диверсий является и стремление навязать введение чрезвычайного положения и карантина. Данные акции биологического терроризма призваны еще и посеять панику среди местного населения, а также спровоцировать массовую миграцию населения в другие области. Вкупе с целенаправленным распространением зловещих слухов и дезинформации в социальных сетях эти действия могли бы дестабилизировать целые близлежащие российские регионы.

И подобная опасность существует и не является преувеличением. Например, уже есть тревожные факты ареста в конце сентября сотрудниками Россельхознадзора контейнера из Белоруссии, содержащего сто тысяч клещей Phytoseiulus Persimilis, направлявшихся в Белгородскую область. Интересно, что они были выведены в Египте, согласно документации, якобы для нужд сельского хозяйства в целях борьбы с вредителями. Но в том-то и дело, что содержимое не соответствовало заявленному, а сам механизм мог вполне использоваться в будущем спецслужбами стран НАТО как способ доставки биоматериалов, тех же переносчиков клещей, способных вызвать вспышки различных заболеваний.

Нельзя забывать, как в 2013-м году клещи, вызывающие конго-крымскую геморрагическую лихорадку, были собраны американскими военными биологами в степях Казахстана, а затем по дипломатической почте переправлены в Центр Лугара в Грузии. Уже на следующий год, доработанные в лабораторных условиях насекомые были выпущены на территорию северокавказских республик РФ, что привело к вспышке этого опасного заболевания и к нескольким смертельным случаям.

При этом осуществлялась преднамеренная маскировка якобы под природные вспышки, что является знаковой чертой современного применения биологического оружия и осуществления актов диверсий на территории потенциального противника США. И в нынешнем случае используется такая же методика, только ответственными за данные работы были назначены Вашингтоном союзники по военному альянсу.

Подобная активизация военных биологов Бундесвера вызывает настоящую тревогу, тем более, что ими создана постояннодействующая лаборатория, деятельность которой невозможно проверить. Это еще раз говорит о том, что работа над программами двойного назначения даже после начала СВО не была свёрнута, а сейчас даже наблюдается наращивание усилий в этой сфере.

Мы уже писали ранее о распространении в Центральной и Восточной Европе с территории Украины вместе с раненными солдатами ВСУ и беженцами устойчивых к антибиотикам инфекций, что уже стало настоящим бичом многих медицинских учреждений. Плюс ранее в Польше в августе, а затем в сентябре в Харьковской области были отмечены вспышки «болезни легионеров» — легионеллеза, поразившего тысячи украинских военных.

На этом фоне новые вспышки других заболеваний просто неизбежны, что требует выстраивания эффективной системы биологической безопасности как по периметру «незалежной», так и на всём постсоветском пространстве, где к сожалению, также действуют американские военно-биологические лаборатории и объекты.

Москва уже обратилась к Астане, Тбилиси, Еревану, Баку, Ташкенту и Душанбе с предложением об открытом партнерстве с обменом данными по эпидемиологической обстановке. Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве по нераспространению инфекций и даже о возможном восстановлении некоторых элементов еще советской системы.

Пекин, в свою очередь, внес в задачи ШОС и БРИКС темы взаимодействия и координации совместных действий по обеспечению биологической безопасности, что даёт надежду на создание в перспективе структур по обеспечению осуществления Конвенции ООН по нераспространению биологического оружия на территории стран участниц данных объединений.

Ну а возвращение биолабораторий НАТО на Украину диктует важность доведения СВО до осуществления всех поставленных целей.