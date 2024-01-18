Бундесвер истощил запасы и не готов к войне

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Немецкая армия за два года растратила свои запасы, не смогла их пополнить и теперь не может обеспечить боеспособность.

Об этом на заседании бундестага заявили депутаты парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Керстин Вьерегге раскритиковала канцлера Олафа Шольца, который в начале СВО заявил о поворотном моменте и необходимости усиливать бундесвер.

«Почти два года спустя нам придется столкнуться с неприятными вопросами. Где мы находимся? Был ли устранен материальный дефицит в войсках? Боеготовность значительно улучшилась? Был ли бундесвер структурно приспособлен к своей основной задаче по обороне страны и альянса? Были ли начаты закупки боеприпасов в достаточном количестве? Нет. Все ответы – нет», – заявила Вьерегге.

С похожей критикой выступил ее коллега Ханнес Гнаук.

«Материалов по-прежнему не хватает, с персоналом тоже ничего не произошло, как раз наоборот – федеральная армия сокращается, реформы не принесли результатов, и в целом наши Вооруженные силы сегодня находятся в худшем положении, чем в 2022-м году. То есть, в год, когда федеральный канцлер провозгласил великий поворот времен. Это просто скандально, учитывая, что политическое руководство этой страны рассматривает серьезный сценарий в отношении России. В Springer Press мы могли прочитать на выходных, что существуют секретные документы и федеральное правительство также ожидает эскалации уже в этом году. Но где же тогда необходимые инвестиции в боеприпасы и материалы, дамы и господа. И где, мистер Писториус [министр обороны ФРГ], восстановление призыва на военную службу»? – сказал Гнаук.