Бундесвер истощил запасы и не готов к войне

Анатолий Лапин.  
18.01.2024 13:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 455
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Россия


Немецкая армия за два года растратила свои запасы, не смогла их пополнить и теперь не может обеспечить боеспособность.

Об этом на заседании бундестага заявили депутаты парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкая армия за два года растратила свои запасы, не смогла их пополнить и теперь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Депутат Керстин Вьерегге раскритиковала канцлера Олафа Шольца, который в начале СВО заявил о поворотном моменте и необходимости усиливать бундесвер.

«Почти два года спустя нам придется столкнуться с неприятными вопросами. Где мы находимся? Был ли устранен материальный дефицит в войсках? Боеготовность значительно улучшилась? Был ли бундесвер структурно приспособлен к своей основной задаче по обороне страны и альянса? Были ли начаты закупки боеприпасов в достаточном количестве? Нет. Все ответы – нет», – заявила Вьерегге.

С похожей критикой выступил ее коллега Ханнес Гнаук.

«Материалов по-прежнему не хватает, с персоналом тоже ничего не произошло, как раз наоборот – федеральная армия сокращается, реформы не принесли результатов, и в целом наши Вооруженные силы сегодня находятся в худшем положении, чем в 2022-м году. То есть, в год, когда федеральный канцлер провозгласил великий поворот времен. Это просто скандально, учитывая, что политическое руководство этой страны рассматривает серьезный сценарий в отношении России.

В Springer Press мы могли прочитать на выходных, что существуют секретные документы и федеральное правительство также ожидает эскалации уже в этом году. Но где же тогда необходимые инвестиции в боеприпасы и материалы, дамы и господа. И где, мистер Писториус [министр обороны ФРГ], восстановление призыва на военную службу»? – сказал Гнаук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть