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Европейская версия издания Politico пишет, что Германия начинает постоянное развертывание войск на восточном фланге НАТО.

«Германия официально начала первое со времен Второй мировой войны постоянное размещение войск за рубежом. Бронетанковая бригада численностью 5000 человек направлена в Литву, поскольку Берлин стремится укрепить восточный фланг НАТО в ответ на действия России на Украине», – говорится в публикации.

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По данным лоббистской группы немецких военных, вновь созданная 45-я бронетанковая бригада бундесвера была официально введена в строй во время церемонии под Вильнюсом. Создан временный штаб, представлен герб бригады, и подразделение теперь официально находится под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера.

«У нас есть четкая миссия: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО… При этом мы также защищаем территорию НАТО — и саму Германию», — сказал Хубер немецкому агентству печати DPA.

Берлин объявил о долгосрочном развертывании этого подразделения в 2023 году, нарушив десятилетия немецкой оборонной политики, которая избегала постоянного размещения боевых частей за рубежом.

Отмечается, что подразделение должно быть полностью готово к 2027 году и в конечном итоге будет базироваться в новом военном комплексе в Руднинкае, примерно в 30 километрах к югу от Вильнюса. До этого времени войска будут находиться на временных литовских базах.

Немецкий план включает в себя не только боевые войска, но и вспомогательные подразделения, такие как медицинский центр, рота связи и группы поддержки командования, расположенные в нескольких местах.

Издание пишет, что в настоящее время в Литве дислоцировано 150 немецких военнослужащих, но ожидается, что к концу года их число достигнет 500.