Бунт или спектакль: Конфликт ЧВК «Вагнера» и Минобороны достиг кульминации

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Вечером в пятницу достиг кульминации конфликт главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и руководства Минобороны РФ. Бизнесмен заявил, что подал заявление в Следственный комитет на военное командование «за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу». А через некоторое время Пригожин сообщил, что якобы по расположению «музыкантов» был нанесён ракетный удар со стороны тыла, есть много погибших. Минобороны РФ эту информацию категорически опровергло.

Однако глава ЧВК пообещал, что виновные «будут наказаны», а все, вставшие на пути, включая «любые блок-посты» и «любую авиацию над нашими головами», будут «уничтожаться немедленно». «Нас 25 тысяч и мы идем разбираться… После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей Родины», – сказал Пригожин. Чуть позже он заявил, что, якобы, министр обороны «бежал из Ростова», «чтобы не объясняться».

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Через некоторое время государственное агентство ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило, что возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

«Так военные перевороты не делаются. Из Ростова до Москвы 1000 км! Колонна военной техники будет идти два дня. А им еще заправляться надо», – считает политолог Сергей Марков.

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков с ним не согласен.

«Могу возразить: именно так делался фашистский переворот в Италии в 1922 году. Бенито Муссолини повел сначала тысячи, а потом десятки тысяч «чернорубашечников» на Рим. Никто не сопротивлялся, путчистов приветствовало население. И король уступил ему реальную власть… Получится ли у Пригожина что-то подобное? – Сильно сомневаюсь. Дуче не был ни уголовником, ни маньяком. Он был реальным (а не фейковым) военным героем и был молод. «Лучшим в аду» быть не стремился…. И вообще был сильно умнее. Но кризис только начался. Посмотрим по ситуации», – рассуждает Стрелков.

Политолог Марат Баширов пишет, что по итогу конфликта будут кадровые последствия.

«Сегодняшняя история – это гораздо большее, чем псих одного человека… Тут и политические, и кадровые последствия будут. Его псих – это реакция припертого, понимающего свою популярность. И без этого были бы некие события в эти выходные. Но, он придал красок», – утверждает Баширов.

Обозреватель Юрий Подоляка тоже упоминает о «прижатом к стенке».

«Пока все похоже на то, что Евгений Пригожин, прижатый к стенке распоряжением Шойгу, и не найдя другого выхода, поднял ставки до небес и так же, как и руководство МО РФ, ждет решения Верховного, которого, уверен, никто оспаривать не будет, как бы сейчас ЦИПСа не резвилась и не нагнетала ситуацию в надежде на гражданскую войну внутри России».

А волонтер Алексей Живов верит в хитрый план:

«Давайте я подселю вам червя сомнения. Представьте, что все происходящее – это хорошо спланированное отвлечение противника от нашего наступления! Хитрый план?!».

Похожую версию приводит и политолог Геворг Мирзаян:

«Наиболее вероятная версия – это наша провокация против хохлов с внутриполитическим оттенком. Мы даем хохлам надежду. Убеждаем в эту ночь – когда Минобороны якобы в хаосе – использовать окно возможностей. Ломануться всеми резервами на Запорожском или Артемовском направлении. Ну или Херсонском. И тем самым сжечь резервы, позволив нам перейти в наступление».

Тем временем, на Украине не скрывают ликования по поводу конфликта Пригожина с Минобороны.

«Читаю украинские новости. На Украине не могут справиться с радостью. Пишут о том, как будут делить Россию. Надежда на наших солдат на фронте. Уверен, они понимают, что за их спинами Россия. И сейчас от них в первую очередь зависит ситуация. Враг не должен пройти», – отмечает экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Все эти разборки (при условии, что они есть в реале) уже просто достали. 25 тысяч бойцов – это сила, которой можно взять какие-нибудь интересные города. Хватит заниматься ерундой на радость врагам. Возьмите себя в руки и решайте вопросы тихо и без паблика. Момент не тот. Страна воюет и народ на нерве», – призывает телеведущий Роман Бабаян.

«Идёт война, у нас есть враг. Мы должны этого врага бить и побеждать! Всё, что не работает на это – всё это должно быть отброшено и уничтожено! И тот конфликт, который мы сейчас наблюдаем, он чрезвычайно опасен для борьбы, которую мы сейчас все вместе ведём», – соглашается военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Нет и не может быть оправданий антигосударственной деятельности и заявлениям. Какие бы справедливые претензии к отдельным чиновникам и ведомствам не предъявлялись. А в военное время – сугубо и трегубо. Потому что начнешь чиновникам мстить – не заметишь, как погубишь государство», – резюмировал политолог Андрей Перла.

Бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев прогнозирует:

«Развязка будет печальной во всех случаях: 1.Если Пригожин осуществит заявленное, начнется гражданская война. 2.Если откажется от своих слов, уголовное дело не исчезнет и ФСБ должно будет предпринять меры по его аресту. 3.Арестовать Пригожина, в свою очередь, означает предпринять силовые действия в отношении ЧВК Вагнер».