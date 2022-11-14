«Бунт мобилизованных»: Почему украинское ЦИПсО ухватилось за ролик из Подмосковья

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Украинские каналы с усердием распространяют ролик «Бунт мобилизованных» из Подмосковья. На видео – запасники из 1430 мотострелкового полка. Они жалуются на условия подготовки на полигоне Алабино. Звучат такие претензии: дают мало патронов и не те мишени для отработки навыков, а также заставляют маршировать по плацу.

При этом, мобилизованные устроили потасовку с офицером, толкали его и нецензурно бранились, что может обернуться для зачинщиков бунта реальными уголовными делами. Среди смутьянов опознан Георгий Пожарнов, призванный в Москве. Интересно, что ранее этот человек уже имел проблемы с законом. Так, в 2018-м году его задержали за нахождение в пьяном виде в метро. В том же году его обвиняли в мошенничестве – один из пользователей популярной торговой площадки заявил, что оплатил товар, перечислив деньги Пожарнову, но тот перестал выходить на связь. Таких обычно называют «мутный тип».

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Конечно, подобные видео – это просто подарок для противника, потому его и разгоняют западные пропагандисты и украинские спецслужбы, рассчитывая накалить ситуацию внутри РФ. Могли съемку бунта организовать за вознаграждение? Увы, в нынешней ситуации исключать ничего нельзя.

«В период частичной мобилизации, которая была проведена по всей стране, естественно, всех призывников собирают на учебные центры и там могут возникать самые разные ситуации вплоть до внеуставных взаимоотношений. Но такие кадры, когда офицеру напрямую угрожают и физической расправой и проявляют неуважение, такое видео вообще не должно попадать в сети. Это может и будет использовано нашими врагами как дискредитация Вооруженных сил», – указывает Герой России, глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Что же делать с подобными ЧП?

Телеведущий Андрей Медведев считает, что правоохранители должны тщательно расследовать инцидент.

«В нынешней ситуации нельзя спускать с рук ни плохую подготовку мобилизованных (особенно её!), ни попытки бунта вооруженных людей. История знает примеры, чем это заканчивалось».

Кстати, в Минобороны любому желающему доступны каналы, по которым можно пожаловаться, куда надо, решить все проблемные вопросы. Но зачастую героям видео это не нужно – они гонятся за деньгами или хайпом.

Замминистра информации ДНР бывший военкор Даниил Безсонов поясняет, почему претензии по поводу строевой подготовки мобилизованным необоснованны.

«Строевая подготовка – лучший метод боевого слаживания, и это не только моё мнение. Строевая подготовка помогает толпе стать единым управляемым организмом. Поэтому строевая подготовка необходима».

Ветеран боевых действий Роман Насонов считает, что процесс мобилизации в России постепенно налаживается. Ошибки были неизбежны из-за того, что процессы подобного масштаба в последний раз проходили в годы Великой Отечественной.

Например, перестали отправлять на фронт многодетных отцов – в Думе была названа цифра почти в 10 тысяч мобилизованных, которые не подходили по критериям и были призваны ошибочно. Они уже возвращены домой. Также улучшилась ситуация с выплатами мобилизованным. Президент подписал указ о единовременной выплате рядовым по 195 тыс. рублей. Плюс отдельно идут бонусы из местных бюджетов.

«Первый блин, конечно, был во многом комом. В дальнейшем эту ситуацию взял под личный контроль Верховный главнокомандующий, многие полномочия передал губернаторам, командующим войсками округов. Постепенно эта ситуация стала выправляться», – комментирует Насонов.