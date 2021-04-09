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09.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Водоснабжение, Дзен, Крым, Местная власть, Политика, Украина, Херсон
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Бунт на корабле: Мэр Херсона хочет пустить воду в Крым

Новости Украины

Украина должна возобновить подачу воды в Крым или хотя бы продавать ее на полуостров.

Об этом в комментарии порталу «Честно» заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению городского головы, это стоит сделать еще и потому, что Украина закупает газ и электроэнергию из России.

«Но Крым – это Украина? Я – за экономические отношения. А вы за то, что мы покупаем электричество и газ в России? Почему мы покупаем?.. Я считаю, что если Крым – это Украина, то в Крыму должна быть вода. Да, в украинском. Или тогда продавайте воду, как вариант», – заявил Колыхаев.

Его предложение вызвало истерику у главаря запрещенного в РФ Меджлиса Рефата Чубарова.

«Господа, кто вообще отвечает за состояние дел на Херсонщине? Откуда такие фрукты?», – написал меджлисовец в своем блоге.

По мнению херсонского политика, экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, мэр города прав, предлагая возобновить подачу воды в Крым, и думает об экономическом развитии региона.

«Конечно же, правильно сегодняшний мэр ставит свою позицию, что воду необходимо давать, потому что людей надо чем-то кормить и как-то зарабатывать деньги, содержать ту инфраструктуру, которая есть в Херсонской области. Поэтому мэр говорит не за политику, а за хозяйство, экономику и развитие Херсона.


А Чубаров – аферист, вор, преступник и он должен сидеть в тюрьме. У меня такое ощущение, будто что-то в ближайшее время будет происходить – вот визга будет от Чубарова. Жаль, что от этого визга может пострадать мэр», – заявил Журавко в комментарии «ПолитНавигатору».

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