Бунт на корабле: на Украине началась зачистка проамериканских кадров

28.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В украинской власти началась зачистка кадров, ориентированных на США. Это связано с общим ухудшением отношений руководства страны со Штатами.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание на недавнюю смену руководителя Службы внешней разведки, кресло которого вместо Валерия Кондратюка занял Александр Литвиненко.

«Одна из причин – это ухудшение отношений с США, которое мы наблюдаем или уровень недоверия, который в последнее время сложился между офисом президента и администрацией Джо Байдена. Потому что не секрет, что предыдущий руководитель разведки, он был в большей степени ориентирован на Соединенные Штаты Америки. Господина Кондратюка, которого назначили, он в большей степени ориентирован на Лондон, а не на Вашингтон. Я вижу причину в том, что, возможно, во власти началась замена тех людей, которые, как власть считает, в большей степени были ориентированы на США», – заявил Якубин.