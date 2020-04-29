Бунт против карантина расползается по украинским регионам

29.04.2020, Киев, Павел Егоров

Около двух сотен жителей Николаева сегодня вышли на акцию протеста с требованиями разблокировать работу рынков, вернуть общественному транспорту штатный график работы, а также ослабить карантинные ограничения для парикмахерских.

Кроме того, митингующие выражали общее для Украины возмущение политикой двойных стандартов, когда малый и средний бизнес закрыли на карантин, тогда как супермаркеты продолжают работать.

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Стрим с места событий вёл херсонский видеоблогер Кирилл Стремоусов, еще недавно выступавший как соратник скандального экс-боевика «АТО» Ильи Кивы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Изначально митингующие устроили малочисленный автопробег по центру города к месту проведения акции. При этом сначала собравшиеся у мэрии люди рассредоточились по вымощенным квадратам площади, чтобы быть на расстоянии друг от друга, однако к моменту выступлений всё равно все сбились в тесную толпу.

Отметим, что среди участников акции выделялись несколько радикалов из «Национального корпуса».

После речей и призывов организаторов пикета, к митингующим вышел мэр города Александр Сенкевич. Городской глава, пытаясь успокоить людей, заявил, что власти уже провели встречу с представителями госпотребслужбы, где обсудили очередность открытия рынков.

«Есть предприятия, которые не работали и есть, которые проводили свою деятельность. Мы собираем сегодня информацию, о предприятиях, которые не работали. Решение будет принято единогласно горсоветом, мы эту информацию соберём и передадим на утверждение в налоговую, они подтвердят, мы сформируем проект решения, и все предприятия, которые во время карантина не работали, будут освобождены от налога на землю», – пообещал Сенкевич.

Что касается открытия рынков, то «по предварительной информации, это произойдёт после 11 мая». Отвечая на вопросы собравшихся, он рассказал, что на входах поставят людей с термометрами, на территорию будут допускать только в масках, продавцы будут в масках, очках и перчатках, а товар будет накрыт пленкой. Кроме того, он призвал владельцев парикмахерских заранее вести запись клиентов, чтобы не создавать в помещении скоплений, а работников рынка – расчертить площадки линиями по 1,5 метра друг от друга.

В конце разговора к митингующим подошли правоохранители, которые обратили внимание, что собравшиеся нарушают карантинные ограничения. Протестующих призвали выбрать инициативную группу, чтобы продолжить дискуссию в одном из кабинетов горсовета. Впрочем, после ухода мэра и парламентёров, участники акции продолжили сбиваться в массы.