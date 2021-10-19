Бунт против Запада: Эрдоган и Лавров выступили против монополии в ООН

19.10.2021 15:58 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал резонансное заявление о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.

Запись его выступления в парламенте Анголы размещена в «фейсбуке» турецкого лидера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой. В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны», – сказал Эрдоган.

Пресс-секретарь президента РФ не решился комментировать эти слова, сославшись на возможную неточность перевода, зато министр иностранных дел России Сергей Лавров решительно поддержал турецкого лидера.

«Красноречие президента Эрдогана хорошо известно, он высказывается свободно на разные темы. Я с ним согласен, что пятерка постоянных членов Совбеза ООН не имеет права диктовать судьбы мира. Она на это и не претендует. Сейчас если посмотреть на состав Совбеза, из 15 членов у Запада минимум 6. А когда от Азии избирается Япония, то и седьмой голос в копилку. Западу больше не надо добавлять мест в Совбезе ООН, их нужно добавить развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки», – заявил Лавров сегодня на полях Валдайского клуба.

Турецкий президент не единственный добивается реформы совета, где постоянным членством и правом вето обладают пять стран – Россия, США, Китай, Британия и Франция. Среди других крупных игроков – Германия, Япония, Индия и Бразилия, которые требуют постоянных мест и даже создали специальную группу G4, объединяющую страны, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН.

А вот сенатор РФ Алексей Пушков против реформы СБ ООН. Он считает, что она чревата тем, что «начнется куча мала».

«Эрдоган недоволен СБ ООН: мир больше входящей в него «горстки стран». Горстка? Эти страны представляют два миллиарда человек», – написал Пушков в своем «твиттере».