Бунт: Украинские солдаты расстреляли своего командира

09.03.2019, Донецк, Александр Гусар

В зоне «ООС» украинские военнослужащие расстреляли своего командира за сделанное им замечание по поводу распития спиртных напитков. Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Характерный для сегодняшней украинской армии случай произошел 6 марта в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Командир взвода 1-го батальона лейтенант Слобода в ходе ночного обхода своего подразделения, обнаружил пятерых бодрствующих военнослужащих, употреблявших спиртные напитки. На замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие, и в упор расстреляли своего командира», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он отметил, что этот и другие подобные случаи по-прежнему не проходят в официальных сводках штаба «ООС», так как командование не желает афишировать перед общественностью тот беспредел, который происходит в ВСУ.