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Financial Times пишет о разногласиях внутри ЕС по вопросу российских энергоносителей. Все еще сильно зависящая от них Австрия призвала остальную Европу оставить возможность для возобновления импорта российского газа в случае заключения мирного соглашения по Украине.

Как заявили в министерстве энергетики Австрии, Брюссель «должен сохранить возможность переоценки ситуации после окончания войны».

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По информации дипломатов, знакомых с ходом обсуждений, с соответствующим призывом на встрече в Люксембурге выступила госсекретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер.

Отмечается что «это первый случай с 2022 года, когда член ЕС, не входящий в число стран с пророссийской позицией вроде Венгрии или Словакии, открыто допускает возврат к закупкам российского газа после окончания войны».

Издание напоминает, что Еврокомиссия планирует уже сегодня предложить странам Союза полный запрет на заключение новых газовых контрактов с Россией и разрыв действующих в течение двух лет — вне зависимости от возможного мирного урегулирования.

Против этого выступают Венгрия и Словакия. Как пишет нежелательный в России немецкий иновещательный официоз Deutsche Welle, Будапешт с Братиславой выступили против коммюнике ЕС об отказе от газа из РФ.

По информации издания, Совет министров энергетики 27 стран ЕС провел заседание в Люксембурге, по итогам которого призвал Еврокомиссию «продолжать работу по диверсификации и постепенному отказу от зависимости от поставок ископаемого топлива», принимая во внимание «право стран-членов определять свой набор поставщиков и источников энергии».

Отмечается, что, несмотря на компромиссную формулировку, принятую 25 министрами стран ЕС, Словакия и Венгрия выступили против. В Будапеште заявили о «ветировании плана по запрету российского газа и нефти».

Кроме того, 25 стран ЕС договорились продолжить финансовую и структурную поддержку Украины и Молдовы для повышения устойчивости их энергосистем.

Они также хотят помочь привести нормативную базу этих стран в соответствие с законодательством ЕС. Это также не устраивает венгров. Ранее у Орбана уже грозились прекратить поставки электроэнергии Украине, если самой Венгрии запретят покупать российские газ и нефть.