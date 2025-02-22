Бунт в Европе: Стармер бросает вызов Трампу, а ФРГ грозит разрывом связей

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Ожидаемо, Трамп в своих миротворческих планах натолкнулся на жесткое противодействие европейских заукраинцев. The Telegraph пишет, что Британия, в понедельник, в третью годовщину начала войны на Украине, готовится демонстративно объявить новый пакет помощи для Киева – в пику планам США. Отмечается, что премьер-министр Кир Стармер планирует объявить новый пакет поддержки Украины, несмотря на давление Дональда Трампа на Киев по поводу прекращения сопротивления и заключения мирного соглашения с Россией.

По данным The Telegraph, Стармер представит комплекс мер, который в Лондоне называют «тройным ударом» — военная помощь, новые санкции и меры против российских олигархов.

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Отмечается, что меры поддержки Украины, разработаны тремя правительственными ведомствами.

– Министерство обороны объявит новые детали военной помощи Киеву. Среди возможных решений – дополнительное вооружение для украинских военных.

– МИД Великобритании представит расширенный санкционный список, который уже содержит 1 900 физических и юридических лиц.

– Министерство внутренних дел ужесточит меры против российских олигархов и коррупционных активов в Британии.

Окончательные детали были согласованы еще в пятницу вечером.

«Это решение резко контрастирует с подходом Трампа, который недавно назвал Владимира Зеленского «диктатором» и настаивает на скорейшем завершении войны. Трамп в пятницу также обвинил Стармера в том, что тот ничего не делает для прекращения конфликта», – говорится в публикации.

Разногласия между Лондоном и Вашингтоном станут еще заметнее во время личной встречи Стармера с Трампом в Белом доме в будущий четверг, прогнозирует издание.

Чтобы снизить напряжение, премьер Британии планирует объявить о повышении оборонного бюджета страны до 2,5% ВВП, вероятнее всего, к 2030 году.

Этот шаг может быть представлен как доказательство того, что Лондон поддерживает требования Трампа по увеличению оборонных бюджетов в Европе. Ведь Трамп ранее призвал страны НАТО выделять на оборону 5% ВВП, хотя сами США тратят менее 4%.

Стармер также передаст Трампу официальное приглашение от короля Великобритании на государственный визит, который сделает президента США первым демократически избранным лидером, получившим такую честь дважды.

Несмотря на это, британский пакет помощи Украине может вызвать недовольство Белого дома, прогнозирует газета:

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«Мы всегда говорили, что хотим поставить Украину в самое сильное положение — будь то для переговоров или для продолжения борьбы. Мы еще не знаем, в какой именно ситуации окажемся. Но правильно, что мы продолжаем поддерживать Украину всеми возможными способами» , – заявил высокопоставленный источник в правительстве Британии.

Дональд Трамп, комментируя войну на Украине, резко высказался о европейских лидерах, заявив:

«Они ничего не сделали, чтобы закончить войну. Война продолжается, нет никаких переговоров с Россией, ничего. Макрон мой друг, я встречался с премьер-министром, он очень приятный парень… но никто ничего не делает».

На заявления Трампа жестко отреагировали британские политики:

«Единственный человек, который может завершить войну в Украине — это Владимир Путин, выведя свои войска в Россию и уважая суверенитет других стран. Мировые лидеры должны уважать международные границы, и никто не может договариваться о суверенной территории Украины, кроме самой Украины», – заявил глава межпартийной группы по Украине Алекс Собел.

Один из депутатов Консервативной партии назвал комментарии Трампа “безумными”:

«Возможно, Питер Мандельсон или сам Кир Стармер могли напомнить президенту, что иногда важно не просто прекратить войны, а выигрывать их. Говорить, что мы ничего не делаем? Мы все были под впечатлением того, что пытаемся помочь Украине защитить себя. Я не знаю, откуда он берет свою информацию, но ему нужно начать получать ее из других источников».

Тезисы Трампа уже вызвали резкую реакцию в Европе. Глава МИД Германии Анналена Бербок после заявлений Трампа о Зеленском и Украине пригрозила США разрывом связей:

«Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы».

А премьер Польши Дональд Туск Туск призвал немедленно профинансировать военную помощь Украине из замороженных российских активов