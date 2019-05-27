Бунт в Одессе: «Броненосец Потемкин» ХХI века

27.05.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Сегодня все СМИ Украины полны сообщениями о бунте и пожаре в одесской колонии общего режима №51, что расположена в старинном тюремном комплексе на Люстдорфской дороге. Той самой, что была когда-то упомянута Ильфом и Петровым как «здание, по странной прихоти архитектора снабженном решетками». В нем когда-то сидели и Мишка Япончик, и Григорий Котовский…

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По доступным на сей момент сведениям, формальной причиной возмущения заключенных стало абсолютно неприемлемое качество пищи, коей кормят узников.

Но не менее значим был и жесткий конфликт между группировкой «спортсменов» из числа зеков, которые протестовали против коррупции сотрудников «исправительного учреждения», занимавшихся поставками и распространением наркотиков в тюрьме.

И – ответные репрессии тюремщиков против «протестантов», выразившиеся в ограничении передач и обысках.

Конфликт начался еще в минувшую пятницу, после того, как размещенные фотографии несъедобной пищи были размещены в социальных сетях. И… вместо должной проверки – «протестантов» подвергли всяческому прессингу.

В результате – возникло жесткое противостояние, на сей момент выразившееся в избиении тюремщиков, баррикадировании заключенными части помещений колонии и демонстративном сожжении матрасов, имитирующем пожар… А параллельно – по разным сведениям, от шести до пятнадцати зеков умудрились совершить побег «под шумок».

И здесь следует обратить внимание на две вещи: во-первых, колония №51 — общего режима, то есть – в ней содержатся не рецидивисты, а лица, попавшие туда впервые. Зачастую, вовсе не являющиеся настоящими уголовниками. Именно из них-то и состоит группировка «спортсменов», пытавшихся противостоять и наркоторговле, превращающей недавних нормальных людей в законченных уродов, и – явному произволу и воровству администрации учреждения, где злоупотребления давно стали «нормой жизни».

И второе, не менее значимое: практически синхронно с тюремным бунтом, под стенами колонии возникли пикеты «активистиов», явно старавшихся раздуть конфликт и перевести его в политическую сферу.

Учитывая нынешнюю ситуацию в стране, это весьма напоминает провокацию, направленную на дискредитацию новой власти и МВД.

…По последним данным, уже задержанот несколько беглецов, пытавшихся скрыться в окрестных местах. О погибших с обеих сторон пока ничего не известно. На территории колонии действует спецназ. Арестовано и несколько особо активных «активистов», занимавшихся явными провокациями.

Похоже, этот тюремный бунт закончится как обычно – наказанием невиновных и награждением непричастных. А гнилая система, превращающая случайно оступившихся в закоренелых преступников и наркоманов – останется без изменений. Равно как и желание политических проходимцев поджарить свою яичницу на огне чужого горя.