Бунт в парламенте Молдовы: гвардейцы Додона пройдут строем перед лидерами Абхазии и Южной Осетии

19.06.2020, Москва, Елена Острякова

Депутаты парламента Молдовы потребовали, чтобы министр обороны страны Александр Пынзарь отчитался перед ними в связи с отправкой на парад в Москву 75 молдавских военнослужащих.

Об этом сообщает Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат от проевропейской оппозиции Оазу Нантой, мотивировал необходимость рассмотрения вопроса тем, что здоровье солдат в опасности, поскольку РФ занимает 3-е место в мире по числу заражений новым коронавирусом.

Кроме того, его возмутило, что на параде молдаванам придется маршировать перед лидерами непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии, приглашенными в Москву.

Наконец, по словам Нантоя, Молдова учла реакцию ближайшего соседа — Украины.

Депутаты хотели заслушать министра немедленно, но оказалось, что он находится с визитом в военной части на севере страны и не может прийти в парламент.

Ранее лидер проевропейской оппозиции Майя Санду заявила, что не послала бы солдат в Москву, если бы была президентом. 9 мая она демонстративно отмечала День Европы.