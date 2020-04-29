Бунтующие под Кабмином напомнили силовикам, как они «про##али Крым» и «посдавались Гиркину»

29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

На акции протеста недовольных карантином предпринимателей под зданием Кабмина, мелкий бизнес припомнил силовикам позорные для них события 2014 года.

Трансляцию вёл Youtube-канал Союза блогеров Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что помимо протестующих и СМИ Кабмина находятся группы силовиков, и ситуация остается напряженной.

«Уважаемая полиция, офицеры, военные, – обратился 52-летний предприниматель Николай, который приехал протестовать под Кабмин. – Здесь собрались все люди, я хочу спросит, если вы бл@@ь такие умные, если вы Крым просрали?»

«Я еще застал советскую армию. У вас генералов больше, чем в Америке в 10 раз. Как у вас при КОРдах, Беркуте 52 человека в Донецке и Луганске захватили Украину? Чего, милые мои? Вы же в форме? Вы же в форме, присягу давали. Вы понимаете, на вас люди смотрят. Вы просрали страну и на вас эта ответственность, на вашей форме. Это я вам говорю как отец двоих людей», – заявил выступающий.

Он также напомнил, что в 2014 году «когда приходили российские наемники, то полиция выходила и посдавала Гиркину все пистолеты».

«Какое к вам отношение? 150 тысяч армия, 300 тысяч полиции – просрали Крым и половину Украины», – добавил он.

«Или у вас мало кто в магазин или на рынок ходит? Или вы другой жизнью живете? Нет такой же как мы! Тогда не надо о нас вытирать ноги. Одним выдает билет на смерть на Донецк и Луганск, а другим СБУ дает разрешение на торговлю. К одному приходят в село – ты идешь на войну, а другому под высокой крышей Вреховной рады – право на торговлю. Так давайте определимся, что мы делаем. Мы Родину защищаем? Ну, снимут мораторий. Метро, транспорт не работает. Кто нас пытается поссорить?» – вещал предприниматель.

Отметим, что активисты пришли под стены правительственного здания в 09:00. Несколько десятков человек приехали на машинах к зданию правительства и потребовали завершить карантин с 1 мая, а также разрешить торговлю. Предприниматели возмущены тем, что им запрещают вести торговлю, в то время как крупные торговые сети по типу «Эпицентр» или магазины «Рошен», принадлежащие экс-президенту Украины Петру Порошенко, продолжают работу.