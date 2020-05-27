Бурджанадзе: Украина нанесла пощечину правительству Грузии

27.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Наделение беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили официальной должностью на Украине является пощечиной для правительства Грузии.

Об этом в эфире интернет-канала «Правда.Ру» заявила грузинский политик Нино Бурджанадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бурджанадзе, президент Украины Владимир Зеленский еще сильно разочаруется в том, что допустил возвращение Саакашвили в украинскую политику.

«Проблема в том, что против Саакашвили возбуждены уголовные дела, он объявлен в международный розыск, и когда государство, с которым у тебя партнерские отношения, человека, которого ты, как государство, объявил в розыск и против кого возбуждены уголовные дела, назначает на такую высокую должность, – я считаю, это пощечиной для нашего правительства.

Однако, я думаю, что господин Зеленский об этом очень сильно пожалеет, – так же, как в свое время пожалел господин Порошенко, назначив Саакашвили на должность одесского губернатора», – заявила Бурджанадзе.

Ранее Грузия заявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций из-за назначения Саакашвили главой созданного Зеленским органа, отвечающего за реформы.

Представитель президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Грузия не имеет права вмешиваться в дела Украины и диктовать, кто может быть назначен на государственные должности.