Бурджанадзе: В Грузии тупая власть, сумасшедшая оппозиция и одураченное население

21.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Русофобская провокация, переросшая в погромы и беспорядки в центре Тбилиси, свидетельствует о «глупости и тупости» нынешнего грузинского руководства, потакающем крайнему национализму оппозиции, целенаправленно подогревающей антирусскую истерию среди граждан страны.

Об этом в ходе прямой линии из Тбилиси в эфире телеканала «Россия1» заявила экс-председатель парламента и бывшая и.о. президента Грузии Нино Бурджанадзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я однозначно могу сказать, что то, что произошло в Грузии – это как раз тот случай, когда Россию ни в чём абсолютно винить нельзя. Тут, к сожалению, большая глупость и тупость грузинского руководства, которое просто не прогнозировало настроения, которые есть среди населения.

После 2008 года была абсолютная антироссийская истерия, понятно почему, но когда в 2012 году Иванишвили пришёл к власти, он ничего не сделал для того, чтобы налаживать прямой диалог с Россией, чтобы всё-таки были какие-то позитивные подвижки в российско-грузинских отношениях, чтобы грузины увидели, что – да, можно налаживать отношения и с Россией.

Грузины видели то, что ничего хорошего не происходит…, а тренд антироссийский активно работал: на это работает несколько телевидений, на это работают политические партии в парламенте, партия Саакашвили, на это работает президент, которому купил кресло господин Иванишвили, и на этом реально работает команда Иванишвили, потому что все его представители – и спикер, и премьер-министр, и министр, и депутаты у большинства, они все называют Россию «оккупантом» – рассказала политик.

Также она отметила, что возможные последствия произошедшего в грузинской столице погрома вызывают у неё большие опасения.

«Во-первых, страна практически оказалась на грани гражданского кризиса, опять мы увидели эти жуткие кадры разгона демонстрации, но с другой стороны то, что произошло, благодаря господину Иванишвили, который боится, чтобы Америка не наложила санкции на его миллиарды, вчерашняя ситуация отбросила грузино-российские отношения на несколько лет назад.

Потому что совершилась якобы «агрессия», этим воспользовались просаакашвилевские и прозападные силы, а возмущение, на самом деле, было искренним, потому что люди увидели, что на фоне никаких реальных подвижек российско-грузинских отношений человек, который представляет Госдуму РФ, сел в кресло, которое является символом государственной независимости», – считает Бурджанадзе.

«Но его, справедливости ради, грузинская сторона сама туда и усадила», – риторически отметил телеведущий Евгений Попов.

Также на связь в студию из Госдумы вышел российский депутат Николай Земцов, который был среди делегатов съезда в Тбилиси.

«Я усматриваю здесь провокацию, и эти фейковые новости относительно его (Гаврилова – ред.) участия в абхазских событиях – всё это выглядит как очень хорошо заранее подготовленный и профинансированный сценарий. Потом, я видел это ядро журналистов, их было человек тридцать, они были частью этого агрессивного действия, оскорбительного для России. Многие члены нашей делегации это восприняли как личное оскорбление, причём это были не только депутаты Госдумы, которым демонстрировали непристойные изображения, жесты, фразы, это были оскорблены и жители Тбилиси», – заявил депутат.

«Я так понимаю, всё сначала было спокойно. Как и когда всё началось?» – уточнил ведущий.

«Действительно, наше заседание шло совершенно спокойно, своим чередом, у нас был кофе-брейк, и в это время в парламент ворвалась очень хорошо спланированная группа, ядром были журналисты, прорывным отрядом были депутаты парламента Грузии, которых, как сказала охрана, они не имели возможности остановить. Они обмотались флагами ЕС и Грузии, прорвались в зал заседаний, и была непристойная сцена, которая очень нам напоминала аналогичные сцены в Верховной Раде Украины с оскорблениями в адрес России. «Мы русских убивали и будем убивать» – кричал какой-то, по-моему, контуженный на голову участник военных действий, видимо, у него своя роль была», – рассказал Земцов.