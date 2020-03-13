Бурление на Украине началось: После Сивохо будут новые дрожжи

13.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Избиение советника Совбеза Сергея Сивохо за попытку презентовать инициативу по примирению с Донбассом – только первый акт разворачивающейся на Украине драмы.

В ближайшее время возмущение нацистов могут вызвать детали анонсированного создания новой переговорной площадки для прямого диалога Киева и ЛДНР.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет Telegram-канал «Вокруг власти ДНР», считающийся близким к руководству республики.

«По Сивохо. Все развивается еще быстрее, чем мы предполагали. С Сивохо и его платформой обошлись вызывающе-унизительно. И не только с ним. А со всеми мирными планами Ермака-Зеленского. На Украине правят нацики, с Аваковым в теме или без – не важно. Это было продемонстрировано.

И было это продемонстрировано даже без утечек регламента работы консультативного совета! (речь идет о новой площадке для переговоров Киева и ЛДНР, – ред.) Мда, что начнется, когда все документы будут в паблике.

Все предсказуемо. Двигаемся в сторону России, даже не притормаживая. Хотя нас и работа консультативного органа бы устроила, ибо знаем, что будет дальше», – говорится в сообщении.