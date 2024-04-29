«Буря в стакане»: как Дуров сначала снес, а затем вернул в Телеграм боты ГУР и СБУ

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Прошлой ночью произошло небывалое. Телеграм заблокировал официальный бот ГУР Минобороны Украины. Тот самый бот, который собирал у информаторов данные о расположении российских войск и техники.

Были заблокированы и аналогичные боты СБУ. Кроме того, боты, оповещавшие об атаках дронов.

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«Это произошло в противоречии правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало»,- пожаловались у Буданова.

Поспешив заверить армию своих «добровольных помощников» в том, что «несмотря на блокировку нашего бота – ваши персональные данные в безопасности».

Кроме «Главного бота разведки» ГУР Минобороны Украины, под рестрикции администрации «телеги» попали и другие официальные украинские ресурсы. Список немаленький: это боты «Єворог», официальные боты СБУ, Минцифры, бот-координатор Сил обороны юга Украины и бот ПВО для отслеживания движения БПЛА Shahed. О блокировке своего бота для приема новостей сообщал и пропагандистский канал «Крымский ветер».

В общем, шпион – выйди вон. Как и обещал давеча владелец «телеги» Дуров. Напомню его слова от 24 апреля:

«Платформа по-прежнему запрещает аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию».

Блокировка официальных ботов ГУР и СБУ вызвало «Бурю в стакане» на Печерских холмах. Одним из первых отреагировал – кстати, в том же самом Телеграмме, глава комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин из мелкой прозападной партии «Голос». По мнению последнего, это «не понравилось ФСБ и они нагнули Дурова».

«Логично ожидая, что часть общества воспримет это не как атаку со стороны российских спецслужб, а по принципу «не стоило критиковать». Очень легко просчитывается», — утверждает Юрчишин.

Нардеп назвал «стокгольмским синдромом» то, что ряд реальных аккаунтов и ботов начали пытаться объяснить причину блокировки критикой Telegram со стороны украинской власти на предмет отсутствия сотрудничества с сетью в борьбе с российской пропагандой. Мол, это «что-то вроде объяснения ввода российских войск потребностью защиты русскоязычных».

В ответ киевский журналист Максим Назаров обозвал Юрчишина «сопливым лохом», а нардеп от «Слуг народа» Максим Бужанский и вовсе потролллил коллег по Раде: мол, «с Телеграмом справились знатно».

«Вместо того, чтобы внятно и прозрачно урегулировать все проблемные вопросы, связанные с ним, в рамках действующего законодательства или изменений в нём, начали пафосно надувать щеки и предупреждать Дурова о том, что времени у него немного, уж сейчас то мы его, и вообще, тип он сомнительный. И домурчались до отключения военных чат ботов. Результат превзошёл все ожидания», – написал Бужанский в своем канале.

«Кстати, практически те же самые люди и вопросами Церквей и их запретов озаботились, уж не знаю, чем закончится, Божьей Карой, или просто интердиктом, но удивлён не буду. Проблема всё та же, что и всегда, шашечки, а не ехать, понты, пиар, погоня за хайпом. И результат всегда предсказуемый», – добавил нардеп

Но не успели в украинской «телеге» все перессориться со всеми по вопросу оценки личности Дурова и методов борьбы с ним, как пришло известие, что заблокированные накануне боты украинских военных и спецслужб вернули в Телеграм.

Как сообщил в своем официальном аккаунте в Facebook украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, официальные чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры Украины возобновили свою работу. О восстановлении после временной блокировки сообщили и создатели бота для отслеживания движения БПЛА Shahed.

«Это значит, что ночью, которая прошла между тем, как их убрали и вернули, кто то куда то звонил, писал, просил, убеждал, уговаривал, объяснял. И это были совсем не те люди, которые доигрались до отключения», – осторожно предположил уже упомянутый выше Бужанский.

А шеф-редактор агентства «Украинские новости» Денис Гороховский вообще считает борьбу украинских властей с Телеграмом и попытки его цензурировать «борьбой с ветряными мельницами».

«Дуров подтвердил, что через Apple его додавили, и телега будет вводить цензуру для пользователей, которые используют украинские sim-карты. То есть пропагандистские каналы не будут удалены, пропагандистские каналы будут видны всему миру. Но пользователи из Украины (и да, пока только с айфонами, потому что Гугл еще не додавили) не будут их видеть. То есть это не борьба с вражеской пропагандой (что было бы хорошим делом), это банальная цензура внутри страны. И в какой-нибудь Минцифре кто-то себе за это еще премию попросит. Добились же. Уже б вышли и сказали «Мы считаем собственное население настолько тупым, что они сами не могут разобраться, где пропаганда, а где информация, поэтому решать, что им можно видеть будем мы!». Это было бы хотя бы честно», – пишет Гороховский, комментируя возню украинских чиновников вокруг «телеги».

В общем, украинское общество буквально за одну ночь и утро пережило всю гамму эмоций от нахождения на зрадопереможных качелях. И кажется, инцидент исчерпан, а привычные Брехунцы на прежних местах и при деле. Но вынесли ли из этой истории ее участники хоть какие-то уроки? Вопрос пока что без ответа.