«Буряты, кадыровцы, гибридная агрессия!» – генерал ВСУ разошёлся по видеосвязи с Москвой

05.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Жители Донбасса с большой тревогой наблюдают за обострением на фронте. Об этом в ходе круглого стола в Москве рассказал донецкий социолог Евгений Копатько.

«Я только что из Донецка, и что больше всего людей беспокоит – беспокоит неопределённость и риски эскалации вооружённого конфликта. Относительно подготовки и боеспособности украинской армии – это не 2014-2015 год. Понимаете, на 420 километровой линии фронта воюют русские православные, как правило, славяне со славянами, с двух сторон. Славяне убивают друг друга», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно сколько угодно говорить о боеспособности украинской армии или ополчения, корпусов ЛДНР, но, на самом деле, это та трагедия, на которую можно бы было смотреть со стороны, если бы мы были туземцами, проживающими на другой планете, но это касается жизни огромного количества людей, которые находятся в состоянии войны.

Это самая большая трагедия – оценивать эту ситуацию с возможности потенциала. Я говорю, что это последствия политики на постсоветском пространстве. Если Владимир Путин говорил, что самая большая катастрофа ХХ века – это развал Союза. То для меня самая большая катастрофа XXI века – это разрыв отношений между Россией и Украиной», – подчеркнул Копатько.

«Можно сколь угодно говорить о ваших и наших, моих политических предпочтениях, но в военном состоянии находится огромное количество людей, и кто побеждает, и кто не победит, здесь вопрос – в гражданских войнах победителей не бывает», – добавил донецкий социолог.

Его слова поспешил оспорить подключившийся к дискуссии из Киева по видеосвязи экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

«Я хотел бы сказать, что это далеко не гражданская война. Если бы Россия решала вопросы по Крыму, в целом по взаимоотношению с Украиной, если бы были претензии, в тех же судах, как это советовалось, а не захватывала и аннексировала территорию, то ситуация была бы совсем по-другому. А все определять и характеризовать гражданской войной – это далеко от действительности», – заявил Романенко.

Далее он начал рассказывать, что из необходимых двух тысяч стандартов для вступления в НАТО, 90 из которых хватило для членства Черногории, Украина уже выполнила более 200, притом, что, по его словам, курс в альянс поддерживает более половины украинцев.

«Мы уже проходили вопросы нейтральности – и чем это обернулось для нашего государства. Мы воюем, мы участвуем в гибридной войне, и далеко не гражданской», – добавил украинский генерал.

В оправдание своих слов он упомянул «кадыровцев» и «боевых бурятов» («чеченцы и другие представители народов Кавказа, народы Севера России и прочие»), воюющих на стороне ЛДНР, и почему-то промолчал о грузинских, польских, прибалтийских и прочих боевиках, официально участвующих в вооружённом конфликте на стороне Украины и получающих украинское гражданство из рук президента.

«Поэтому сводить всё это противостояние к гражданской войне и только двух народов славянских – не соответствует действительности», – упрямился Романенко.