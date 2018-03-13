13.03.2018, Киев, Максим Карпенко
  3 094 просмотров
Вооруженные силы, Происшествия, Скандал, Украина

“Буржуйка” проредила ряды ВСУ


На Украине погиб один военнослужащий и еще семеро получили ожоги в результате пожара на полигоне «Широкий Лан» под Николаевом.

Об этом сообщает телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

По словам начальника пресс-центра Сухопутных войск Украины Ивана Арефьева, причиной возгорания стало неосторожное обращение военных с печкой «буржуйкой».

«В результате нарушения правил безопасности при использовании в ночное время произошел пожар, вследствие которого сгорела одна палатка в палаточном лагере. Один военнослужащий погиб, а семеро получили ожоги разной степени. Предварительно, по словам военнослужащего, погасла буржуйка, и он хотел ее разжечь снова и плеснул туда жидкость из бутылки. Она вспыхнула на обуви, на полу», – заявил Арефьев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть