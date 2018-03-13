13.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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“Буржуйка” проредила ряды ВСУ

На Украине погиб один военнослужащий и еще семеро получили ожоги в результате пожара на полигоне «Широкий Лан» под Николаевом.

Об этом сообщает телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам начальника пресс-центра Сухопутных войск Украины Ивана Арефьева, причиной возгорания стало неосторожное обращение военных с печкой «буржуйкой».

«В результате нарушения правил безопасности при использовании в ночное время произошел пожар, вследствие которого сгорела одна палатка в палаточном лагере. Один военнослужащий погиб, а семеро получили ожоги разной степени. Предварительно, по словам военнослужащего, погасла буржуйка, и он хотел ее разжечь снова и плеснул туда жидкость из бутылки. Она вспыхнула на обуви, на полу», – заявил Арефьев.