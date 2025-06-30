Мобилизованные ВСУшники добровольно участвовали в издевательствах над мирным населением Курской области, поэтому в плен их теперь берут редко.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После Курской области там [в российской армии] уже к ВСУ так мало отношения хорошего. Ребята из-под Курска, штурмовики, говорят – а мы в плен не берем. А зачем возиться? Именно так сказали.

Вопрос простой – то, что они снаряжали специальные боевые группы для террора мирного населения, это было сначала. А то, что обычные вот эти мобилизованные подхватили вот эту всю х*йню, издевательств над мирными людьми. Они себе приговоры подписали», – сказал Трухан.